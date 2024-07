Hodnota obchodu medzi Čínou a KĽDR v polroku klesla o osem percent

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/4601460

Hodnota obchodu medzi Čínou a Severnou Kóreou v prvej polovici tohto roka klesla a naďalej zostáva pod úrovňou z roku 2019, teda pred pandémiou choroby covid-19, hoci boli zmiernené obmedzenia nákladnej prepravy súvisiacej s pandémiou. Za január až jún sa celková hodnota obchodu znížila medziročne o osem percent na zhruba 970 miliónov USD. V porovnaní s rokom 2019 potom klesla o 22,5 percenta, uviedla agentúra Kjódó.

Nákladná vlaková doprava medzi čínskym pohraničným mestom Tan-tung a severokórejským mestom Sinuidžu bola plne obnovená už v roku 2022. Vlani potom bola umožnená aj premávka kamiónov medzi hraničnými mestami oboch krajín. Vlani sa vzájomný obchod obnovil na zhruba 82 percent úrovne pred pandémiou.

KĽDR vyváža do Číny hlavne paruky a umelé riasy. Lacná severokórejská pracovná sila spracováva suroviny dodané od čínskych obchodníkov a hotové výroby posiela späť do susednej krajiny. Medzi najvýznamnejšie položky dovážané do KĽDR z Číny patria plastové výrobky používané na výrobu kobercov a tapiet a nábytok a lôžkoviny. Tieto položky sa môžu použiť na bytovú výstavbu v krajine.

Čína je z ekonomického hľadiska najbližším a najvplyvnejším spojencom KĽDR. V prvom polroku predstavoval dovoz z Číny do KĽDR 795 miliónov USD, zatiaľ čo vývoz do Číny dosiahol 176 miliónov USD.Hodnota obchodu medzi oboma krajinami v roku 2013 prekonala 6,5 miliardy USD. V roku 2018 ale začal prudko klesať, pretože v decembri 2017 bola prijatá rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN proti KĽDR kvôli odpaľovaniu medzikontinentálnych balistických rakiet.