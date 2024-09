Finančná správa sa zameriava na zvýšenú kontrolu podnikateľov, ktorí neevidujú svoje tržby

Foto: pixabay.com/Obsahovka

Finančná správa (FS) sa v súčasnosti v rámci kontrolnej akcie Návrat zameriava na zvýšenú kontrolu podnikateľov, ktorí napriek predchádzajúcej uloženej sankcii naďalej porušujú zákonnú povinnosť evidovať tržby. FS bude počas jesene naďalej intenzívne kontrolovať aj podnikateľov, ktorí kontrolu v minulosti ešte nemali, ale ich tržba je vzhľadom na charakter ich podnikateľskej činnosti nízka. Počas akcie sa zameria taktiež na podvodné pokladnice, ktoré tlačia falošné doklady a neevidujú tržbu v systéme e-kasa. Informovala o tom v utorok FS.

Začiatkom septembra mala správa vykonať prvých 20 opakovaných miestnych zisťovaní u podnikateľov, u ktorých došlo v minulosti k spáchaniu správneho deliktu. „Z 18 aktívnych a preverených e-kás bolo zistené porušenie zákona v štyroch prípadoch (22 %), kde boli uložené pokuty až 1000 eur a súčasne bol uložený aj zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo pokladnicu e-kasa klient na predajnom mieste,“ priblížila FS.

Tá by mala mať na základe údajov zo systému e-kasa prehľad o výške evidovaných tržieb jednotlivých podnikateľov, čo jej umožňuje adresnejšiu identifikáciu podnikateľov s rizikom porušovania povinností v súvislosti s riadnou evidenciou tržieb, čo plánuje náležite využívať. V rámci akcie Návrat plánuje preveriť stovky subjektov s podozrením na pretrvávajúce porušovanie povinnosti evidovania tržby napriek už v minulosti uloženej sankcii.

Môže dôjsť k podaniu návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu zákona

Okrem uvedeného zvýšenia počtu kontrol by mala finančná správa dôslednejšie vyhodnocovať závažnosť porušení a ukladať vyššie sankcie. Podnikateľom tak hrozia pokuty až do výšky 6600 eur pri opakovanom zistení porušenia a zároveň im môže byť uložený zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť používať ERP na predajnom mieste. Ďalej by mohlo dôjsť k podaniu návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu zákona. Pri zistení podvodnej pokladnice môže podnikateľovi hroziť aj trestné stíhanie, doplnila FS.

„Finančná správa využila aj možnosť preventívneho pôsobenia na jednotlivcov zaslaním informácií podnikateľom o ich povinnostiach v súvislosti s evidenciou tržieb a využíva aj mediálne upozorňovanie celej verejnosti na svoj prísny prístup k plneniu týchto povinností, preto v prípade zistení porušení nebude váhať využiť maximálne možnosti sankcionovania, ktoré jej zákon poskytuje,“ uzavreli predstavitelia správy.