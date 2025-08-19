Falošné ponuky na sociálnych sieťach lákajú na zľavy: Môžete prísť o peniaze aj údaje

Na sociálnych sieťach pribúdajú ponuky, ktoré vyzerajú ako od známych predajcov a sľubujú tovar za výrazne nižšie ceny. Na prvý pohľad pôsobia dôveryhodne vďaka názvom značiek či pozitívnym komentárom, v skutočnosti však môže ísť o premyslené podvody, pri ktorých hrozí strata peňazí aj zneužitie osobných údajov. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.
„Spotrebitelia by sa nemali príliš spoliehať na komentáre pod príspevkami na sociálnych sieťach. Správca profilu ich môže ľahko mazať a nie je výnimkou, že sa medzi nimi objavujú falošné reakcie z účelovo založených účtov,“ priblížila riaditeľka organizácie Eduarda Hekšová. „Pokiaľ spotrebiteľ narazí na ponuku, ktorá sa tvári ako od známeho predajcu, mal by si jej pravosť overiť na jeho oficiálnych stránkach alebo sa priamo obrátiť na predajcu,“ dodala.
Podvodné ponuky využívajú okrem napodobňovania značiek a falošných komentárov aj ďalší trik. Spotrebiteľov nechajú prejsť niekoľkostránkovým formulárom, kde okrem bežných údajov vypĺňajú aj prečo majú o produkt záujem, ako sa o akcii dozvedeli alebo si vyberajú z rôznych možností prispôsobenia daného produktu. Cieľom je vyvolať v spotrebiteľoch pocit, že keď už vyplňovaniu venovali toľko času, bola by škoda nákup nedokončiť, vysvetlila organizácia.
Nebezpečenstvo nespočíva len v tom, že objednaný produkt nikdy nedorazí. Odoslaním formulára môže dôjsť k poskytnutiu veľkého množstva osobných údajov, ktoré môžu byť zneužité na ďalšie podvody. Pri zadávaní platobných údajov hrozí aj napadnutie účtu a strata finančných prostriedkov, zdôraznili odborníci.
„Ak spotrebiteľ na sociálnych sieťach narazí na podozrivú ponuku, mal by ju nahlásiť priamo prostredníctvom danej platformy a ideálne informovať aj originálneho predajcu, aby mohol na situáciu upozorniť svojich zákazníkov,“ odporučila Hekšová. Sociálne siete však často nevyhodnotia príspevok ako nevhodný, a tak sa podvodná ponuka môže ďalej šíriť medzi ďalších používateľov. Ak už bola platba odoslaná a vznikne podozrenie na podvod, je potrebné okamžite kontaktovať banku, požiadať o zablokovanie transakcie a podniknúť kroky na zabezpečenie účtu, uzavrel dTest.