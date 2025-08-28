EÚ sprísňuje colné kontroly: Online nákupy čakajú prísnejšie pravidlá a viac bezpečnosti

Európska komisia (EK) vo štvrtok vydala správu o colných kontrolách súladu výrobkov s predpismi na vonkajších hraniciach Európskej únie (EÚ), v ktorej oceňuje úsilie colných orgánov a zdôrazňuje potrebu zlepšenia colných kontrol a spolupráce, najmä s cieľom zvládnuť rýchly rast elektronického obchodu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že dovážané výrobky vrátane tých, ktoré sú zakúpené online, nie vždy spĺňajú pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti, ochrany alebo environmentálnych noriem, čo vytvára riziká pre občanov a podniky EÚ. Dovážané tovary musia spĺňať prísne kritériá vrátane funkčných, technických, bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych noriem, čo chráni spotrebiteľov aj životné prostredie.
Výzvy súvisiace s dovozom, ktorý nie je v súlade s predpismi, a rastom elektronického obchodu Brusel rieši prostredníctvom navrhovanej reformy colníctva EÚ, ktorej cieľom je zriadiť nový colný orgán EÚ a dátové centrum so zámerom posilniť riadenie rizík, zlepšiť spoluprácu medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom
a modernizovať presadzovanie pravidiel súladu výrobkov.
Podľa správy EK údaje z rokov 2022 až 2024 potvrdili, že colné kontroly súladu výrobkov sa každý rok zvyšujú. Colné orgány zastavili viac výrobkov, ktorým odmietli vstup na trh EÚ, pretože nespĺňali únijné pravidlá alebo boli považované za nebezpečné.
Na úrovni celej EÚ colné orgány v roku 2024 odmietli v priemere 13 položiek na milión výrobkov uvedených na trh z dôvodu nesúladu alebo vážnych rizík.
Zároveň však v tomto období nárast dovozu cez elektronický obchod prekonal tempo zavádzaných kontrolných opatrení a EK skonštatovala, že je potrebné zlepšiť účinnosť a kvalitu už existujúcich colných kontrol.
Správa EK zdôrazňuje, že lepšia spolupráca medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom je kľúčová pre zabránenie vstupu nevyhovujúcich či nebezpečných výrobkov na jednotný trh. V tomto smere pomáha digitalizácia, ktorá posunula colné kontroly na vyššiu úroveň.
Colná reforma, o ktorej EK už rokuje s členskými štátmi (Rada EÚ) a Európskym parlamentom (EP), významne prispeje k zlepšeniu
colných kontrol a riadenia rizík.
V oblasti prijímania nástrojov EÚ pre bezpečný a udržateľný elektronický obchod sa eurokomisia zaviazala vytvoriť bezpečnejšie a viac chránené prostredie pre online nakupovanie pre občanov. Štvrtková správa o kontrolách súladu výrobkov je dôležitým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa.