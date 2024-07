Etsy zakáže predaj sexuálnych hračiek a erotického tovaru: Predajcovia sa búria

Foto: pexels.com/cottonbro studio

Americké online trhovisko Etsy, kde môžu predajcovia z celého sveta predávať svoje rukodelné výrobky, výtvarné a kreatívne potreby i ďalšie tovary, zakáže predaj sexuálnych hračiek a ďalšieho erotického tovaru. Od 29. júla budú zakázané tiež predmety, ktoré odhaľujú intímne časti tela, ako sú ženské bradavky či žľab medzi hýždmi. Toto rozhodnutie ale vyvolalo nevôľu predajcov, napísal server BBC News.

Etsy uvádza, že zavádza nové pravidlá predaja kvôli „vyvíjajúcim sa štandardom tohto odvetvia“. Dotknutí predajcovia ale BBC oznámili, že majú pocit, akoby ich platforma nechala na holičkách. Mnohí sú presvedčení, že zákaz spôsobí prepad ich príjmov z predaja.

„Ako tvorcovia, ktorí prispeli k tomu, že Etsy je tým, čím je, a ktorí zostali platforme verní po celé roky, sa cítime zrazení,“ uviedla Anna, ktorá si neželala uviesť svoje priezvisko, zakladateľka firmy Simply Elegant Glass, ktorá vyrába erotické hračky.

Zákaz ma zabezpečiť bezpečnosť užívateľov

Etsy tvrdí, že zákaz má zabezpečiť bezpečnosť užívateľov a odráža trendy v celom odvetví. „Túto politiku sme starostlivo vypracovali s cieľom naďalej umožňovať kreatívne vyjadrenie a uchovať duch nášho trhoviska a zároveň zohľadňovať vyvíjajúce sa štandardy tohto odvetvia,“ napísala Alice Wu Paulusová z Etsy v zdôvodnení zmien.

V mnohých krajinách je na internetové platformy vyvíjaný tlak, niekedy podporený novou legislatívou, na väčšiu snahu zabrániť tomu, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov stretávali s explicitným obsahom, a aby zo svojich platforiem odstraňovali nelegálny alebo „škodlivý“ obsah. Taktiež firmy umožňujúce spracovávanie platieb sa čoraz viac zdráhajú spolupracovať s platformami, ktoré umožňujú obchod so sexuálnym tovarom.

Podľa Anny by však išlo všetko vyriešiť jasnejším označovaním a oddeľovaním produktov pre dospelých, namiesto zavedenia plošného zákazu.

Predajca prémiových silikónových erotických hračiek z Českej republiky, ktorý svoje meno nezverejnil, uviedol, že mnohým podnikateľom, ktorí sa spoliehajú na Etsy, „výrazne klesnú príjmy“. „To znamená, že mnoho ľudí má necelých 30 dní na to, aby si našli novú prácu, pretože návštevnosť samostatných webových stránok nemusí byť dostatočná,“ povedal predajca BBC. Avšak hľadanie náhradného zamestnania môže byť zložité, pretože „keď do životopisu napíšu obchod so sexuálnymi hračkami, môže im to u mnohých potenciálnych zamestnávateľov zatvoriť dvere“, dodal český predajca.

Mike Stabile zo skupiny Free Speech Coalition, ktorá obhajuje práva priemyslu pre dospelých, obvinil Etsy z toho, že zavádza „rozsiahlu cenzúru“. Niektorí predajcovia ale zmeny vítajú a vyjadrujú im podporu na fórach Etsy, hoci sa ozývajú aj otázky, ako chce platforma nové pravidlá presadzovať a strážiť ich dodržiavanie.