EP schválil tvrdšie pravidlá pre lacný tovar z mimoeurópskych e-shopov: Čo sa má zmeniť?

Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu prijal návrhy na riadenie rastúceho prílevu nekvalitného a potenciálne nebezpečného lacného tovaru z internetových obchodov mimo krajín EÚ na jednotný európsky trh. Informuje o tom spravodajca TASR.

Správa, za ktorú zahlasovalo 619 poslancov, 26 bolo proti a 46 sa zdržalo hlasovania, hľadá spôsoby, ako zmierniť tlak na colné orgány a orgány dohľadu nad trhom, ktoré sa snažia kontrolovať a zabezpečovať bezpečnosť 12 miliónov malých balíkov, ktoré denne v rámci elektronického obchodovania prichádzajú do EÚ.

Europoslanci upozornili, že takzvané „skladovanie“ by mohlo byť jedným z užitočných riešení na kontrolu a zabezpečenie bezpečnosti balíkov. V praxi by to znamenalo presvedčiť obchodníkov z tretích krajín, aby si v EÚ zriadili sklady na spracovanie dodávok pre klientov. Kontrola hromadných zásielok ich tovaru v skladoch so sídlom v EÚ by bola podstatne jednoduchšia ako kontrola jednotlivých balíkov prichádzajúcich do EÚ z tretích krajín.

Poslanci EP rovnako podporujú zrušenie súčasného oslobodenia od cla pre tovar v hodnote nižšej ako 150 eur v rámci širšej reformy colného kódexu, keďže približne 65 % balíkov vstupujúcich do EÚ je ich odosielateľmi zámerne podhodnotených.

Prijatá správa podporuje návrh Európskej komisie zaviesť manipulačný poplatok vo výške dvoch eur za jednotlivé balíky elektronického obchodu z krajín mimo EÚ. Komisia to predložila v jej oznámení o elektronickom obchode vo februári tohto roku. Zákonodarcovia chcú, aby eurokomisia overila, či je táto suma primeraná, v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a či by sa neprenášala na spotrebiteľov v krajinách EÚ.

Poslancami odobrená správa naznačuje, že digitalizácia a najmä využívanie nových nástrojov umelej inteligencie a technológie blockchainu, by mohli zmierniť preťaženie colných orgánov a zefektívniť kontroly vstupujúcich tovarov.

Europoslanci vyzvali členské štáty EÚ, aby colným orgánom vyčlenili viac finančných prostriedkov na zavádzanie týchto nových nástrojov. A zdôraznili, že EÚ by sa mala viac zamerať na implementáciu existujúcich pravidiel a zabezpečiť, aby digitálne obchodné platformy plnili svoje povinnosti.

V neposlednom rade poslanci chcú, aby členské štáty obmedzili vysoko rizikových dodávateľov pri budovaní ich kritickej infraštruktúry a systémov bezpečnosti hraníc, napríklad pri obstarávaní zariadení na bezpečnostné kontroly a skenovanie nákladu používaných na letiskách a v prístavoch.

Návrhy, ktoré v stredu prijali poslanci EP budú ďalej riešené počas rokovaní medzi europarlamentom a Radou EÚ (členské štáty) o rozsiahlej reforme Colného kódexu EÚ. Tieto rokovania sa oficiálne začali v utorok 8. júla.