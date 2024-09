Dostupnosť a spotreba základných potravín v Slovenskej republike nie je ohrozená

Ilustračné foto: TASR

Dostupnosť a spotreba základných potravín na Slovensku nie je ohrozená. Vyplýva to zo septembrovej aktualizácie Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorou by sa mala v stredu (2. 10.) zaoberať vláda.

„Cieľom analýzy bola aktualizácia zistení o existencii mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim ich cenovú stabilitu alebo dostupnosť. Aktualizácia analýzy preukázala, že nie je ohrozená dostupnosť a spotreba základných potravín. Vzhľadom na tieto zistenia považujeme realizáciu opatrení na podporu cenovej stability a dostupnosti základných potravín za dostatočnú,“ spresnil rezort financií.

V septembrovej aktualizácii sa podľa MF potvrdzuje, že na Slovensku sú v porovnaní so susednými štátmi nižšie ceny mäsa, no vyššie ceny chleba, jabĺk a zemiakov. V prípade bravčového karé, kurčiat a hovädzieho mäsa je cena na Slovensku v porovnaní s Poľskom o 20 % nižšia. Mlieko je oproti Maďarsku a Poľsku taktiež lacnejšie o 10 % až 20 %. Naopak vyššie sú ceny chleba, no pri chlebe nemusia štatistické úrady porovnávať úplne totožné produkty, čo môže vysvetľovať pozorované cenové rozdiely.

Ceny vajec klesli podľa rezortu financií v posledných mesiacoch na úroveň ceny v Česku. Cena masla je na Slovensku mierne vyššia než v Česku, no nižšia než v Poľsku a Maďarsku. Syr Eidam je na Slovensku drahší oproti susedným krajinám asi o 10 %. Jablká a zemiaky sú na Slovensku drahšie než v Poľsku a Maďarsku asi o 20 %, ale cenovo sú na rovnakej úrovni ako v Česku.