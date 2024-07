Dobrá rada nad zlato: Ako si vybrať skutočne dobré slnečné okuliare?

Foto: pixabay.com/pexels

Pri výbere slnečných okuliarov by ste nemali pozerať len na dizajn a na to, ako vám pristanú. Ide, samozrejme, o dôležité faktory, no oveľa dôležitejší je stupeň ochrany a kvalita spracovania.

Ak si chcete kúpiť nové slnečné okuliare, nemali by ste sa rozhodovať len podľa ceny. Tie najlacnejšie okuliare dostupné v bežných obchodoch sú často len dizajnové a v skutočnosti neposkytujú žiadnu ochranu.

Viete, ako si vybrať dobré slnečné okuliare, ktoré ochránia váš zrak aj pri tom najsilnejšom slnečnom žiarení? Pripravili sme pre vás prehľadný návod, ktorý by ste rozhodne nemali podceniť.

Svetelná priepustnosť podlieha prísnym nariadeniam

Európsky zákon klasifikuje slnečné okuliare ako osobné ochranné prostriedky, pričom stanovil 5 stupňov ochrany (kategórie 0 až 4). Ide o údaj svetelnej priepustnosti, teda koľko viditeľného žiarenia okuliare prepustia.

Kategória 0 prepúšťa 80 – 100 % žiarenia, takže neposkytujú takmer žiadnu ochranu a naozaj slúžia len ako módny doplnok. Na bežné nosenie sa najčastejšie používajú okuliare kategórií 2 (18 – 43 %) a 3 (8 – 18 %). V kategórii 4 je svetelná priepustnosť len 3 až 8 %, takže tieto okuliare sa neodporúčajú napríklad pri šoférovaní, pretože majú veľmi tmavý filter.

Pri výbere okuliarov teda tento parameter určite nepodceňujte. Ak tento údaj nenájdete pri bežných produktov v lacnejších obchodoch, radšej navštívte očnú optiku. Slnečné okuliare sú tam síce drahšie, no zároveň by vám na ne mali poskytnúť aj servis a dostatočnú záruku.

Niekedy sa môžete stretnúť aj s údajom UV400, ktorý znamená, že okuliare blokujú žiarenie s vlnovou dĺžkou do 400 nanometrov. Ide o jednu z najsilnejšej formy ochrany.

Kvalita okuliarov je dôležitá

Dobré slnečné okuliare by vám mali sadnúť a nikde netlačiť. Zároveň by ste ale mali prihliadať aj na ich kvalitu spracovania. Môžete sa stretnúť s plastovými, kovovými či titánovými rámami a rozdiel býva aj v sklách.

Najčastejšie sú vyrábané zo skla, ktoré je odolnejšie voči poškriabaniu, no aj ťažšie a náchylnejšie na rozbitie. Druhou možnosťou sú plastické sklá, ktoré sú ľahšie, odolnejšie voči rozbitiu, no zároveň sa ľahšiu poškriabu. Na rozdiel od skla tiež nezachytávajú infračervené žiarenie.

Čo sa týka samotnej farby skiel, nie je jedno, akú si vyberiete. Napríklad modré sklá nie sú vhodné na šoférovanie, pretože skresľujú a znižujú kontrast. V aute oceníte napríklad polarizačné slnečné okuliare, ktoré znižujú oslnenie. Blokujú svetlo, ktoré sa do oka dostáva pod určitým uhlom po odraze od povrchu, ako je napríklad cesta alebo voda, takže ich využijete aj pri vode.

Na bežné nosenie sú vhodné okuliare s hnedými a šedými sklami, prípadne so zelenými. Vyrábajú sa aj oranžové a žlté sklá, ktoré sú vhodné zase pri zhoršených svetelných podmienkach a využijú ich aj športovci.

Aké sú najlepšie slnečné okuliare?

Predovšetkým také, s ktorými budete spokojní. Mali by vám dobre sedieť, byť pohodlné, no zároveň by ste mali dbať aj na vyššie parametre spojené s ochranou a kvalitou. Zohľadniť by ste mali aj prípadný astigmatizmus alebo iné problémy so zrakom. Nechajte si pokojne poradiť v optike, pretože ide o investíciu do vášho zdravia.