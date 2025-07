Dlho očakávaný porovnávač cien potravín prichádza: Pozrite si, čo všetko štátny web dokáže!

Foto: freepik.com/rawpixel.com, MF SR, oPeniazoch.sk

Ministerstvo financií v utorok po 17:00 hodine spustí pilotnú fázu projektu štátneho porovnávača cien potravín. Podľa ministerstva ide o portálové riešenie, ktoré bude slúžiť spotrebiteľom na porovnanie cien základných druhov potravín vo vybraných obchodných reťazcoch.

Návštevníci stránky www.cenyslovensko.sk si budú môcť podľa ministerstva financií porovnávať ceny nielen medzi samotnými reťazcami, ale aj medzi konkrétnymi predajňami, ktoré si vyberú. Spotrebitelia si na virtuálny nákupný zoznam pridajú jednotlivé produkty alebo ich alternatívy a systém im automaticky ukáže, v ktorej predajni je daný nákup po porovnaní s ostatnými najlacnejší. „Poskytnuté údaje budú zohľadňovať aj prípadné cenové rozdiely medzi predajňami toho istého reťazca (hypermarket, supermarket, expres) alebo rozdielne ceny medzi regiónmi,“ dodáva rezort financií.

Ďalším cieľom porovnávača cien potravín je podpora slovenských produktov. Jednou z funkcionalít stránky totiž je aj porovnávanie výlučne domácich produktov v konkrétnych predajniach. Tieto výrobky sú označené slovenskou vlajkou, pričom používatelia webu si ich budú vedieť vybrať aj nastavením filtra.

Systém ďalej umožní aj výber špeciálnych potravín pre zákazníkov s potravinovými intoleranciami. Návštevníci web stránky si budú môcť označiť svoje obľúbené predajne alebo produkty, ku ktorým sa budú môcť neskôr kedykoľvek vrátiť.

Celkovo bude štátny porovnávač v prvej fáze obsahovať šesť skupín potravín. Ide o chlieb a pečivo, mliečne výrobky a vajcia, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, trvanlivé potraviny a špeciálne potraviny. Tieto skupiny majú následne ďalších 15 podkategórií, napríklad: mlieko – maslo – syry; bravčové mäso – hovädzie mäso – kuracie mäso a podobne. Celkovo tak bude porovnávač pracovať s cenami približne 160 až 200 konkrétnych produktov.

Budete využívať štátny porovnávač cien potravín? Áno Nie Odoslať odpoveď

Aktuálne boli tovary vyberané podľa vyhlášky a po konzultáciách s reťazcami tak, aby spĺňali kritériá základných potravín a zároveň aby došlo k prieniku ponúk jednotlivých predajcov – čo je podľa ministerstva financií základný predpoklad pre zabezpečenie porovnateľnosti cien. Parametre porovnávača sú však už dnes nastavené na jeho možné ďalšie rozširovanie aj mimo sektora potravín.

„Ceny uvedené na webstránke budú aktualizované zo strany samotných obchodných reťazcov na dennej báze – vždy do 5:00 hodiny ráno, pričom na samotnej stránke budú aktualizované o 6:00 hodine. Za obsah a cenové informácie uverejnené na webe v plnom rozsahu zodpovedajú predajcovia (obchodné reťazce), ktorí ich zasielajú MF SR,“ dodáva ministerstvo.

Zatiaľ pôjde len o pilotnú prevádzku

Rezort financií spúšťa systém najskôr do pilotnej prevádzky a priebežne bude upravovať funkčné užívateľské detaily, opodstatnené podnety budú zapracované. V najbližších dňoch budú prebiehať ďalšie prevádzkové testovania systému a to najmä vo vzťahu ku štruktúre a objemu zasielaných nových dát od reťazcov. Aj preto ešte prebiehajú obojstranné technické rokovania medzi MF SR a obchodnými reťazcami. „Cieľom je, aby sa systém postupne vylepšoval, čo úzko závisí od kvality dodávaných dát. Rovnako rezort financií uvažuje o rozšírení funkcionality v podobe presnej geolokácie predajní pre čo najvyšší užívateľský komfort spotrebiteľov. Zámerom do budúcnosti je dosiahnuť čo najviac intuitívne používanie porovnávača,“ dodáva ministerstvo.

Rezort v procese prípravy a vývoja zabezpečoval definíciu funkcionalít systému, pripravoval validácie k dátam, testoval funkčnosť a komunikoval s reťazcami pri testovaní. Zo strany DataCentra bola zabezpečená infraštruktúra, bezpečnosť (penetračné testovanie) a technické pripájanie reťazcov.

Odhadované náklady na vývoj cenového porovnávača boli pôvodne na úrovni približne 170-tisíc eur. Reálne náklady sa podľa ministerstva podarilo znížiť na sumu necelých 154-tisíc eur. Prevádzku portálového riešenia bude MF SR zabezpečovať vlastnými kapacitami, teda prostredníctvom podpory DataCentra.

Porovnávač bude zároveň slúžiť aj pre potreby MF SR, ktorému umožní z vývoja cien vypracovať štatistické výstupy.

„Ministerstvo financií SR plánuje spustiť stránku do pilotnej prevádzky 1. 7. 2025 (dnes) po 17:00 hodine tak, ako ukladá zákon. Systém je škálovaný na veľké objemy dát, ktoré sú ministerstvu financií od obchodných reťazcov na účely zverejnenia prvýkrát dodávané od dnešného dňa,“ dodáva rezort.