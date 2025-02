Deficit zahraničného obchodu USA v decembri aj za celý rok 2024 vzrástol

Foto: pixabay.com/sometimesfay

Deficit zahraničného obchodu Spojených štátov za celý minulý rok vzrástol. V samotnom decembri pritom dosiahol najvyššiu úroveň od rekordného deficitu v marci 2022. Ukázali to v stredu údaje amerického ministerstva obchodu. Informujú o tom na základe správ agentúry AFP a portálu RTTNews.Podľa ministerstva sa schodok zahraničnoobchodnej bilancie USA v decembri 2024 zvýšil o 24,7 % na 98,4 miliardy USD (95,21 miliardy eur), čo je jeho najväčšia hodnota od marca 2022, z revidovaných 78,9 miliardy USD v novembri. Ekonómovia pritom predpovedali, že obchodný deficit v poslednom mesiaci minulého roka stúpne na 96,6 miliardy USD z predtým uvádzaných 78,2 miliardy USD v novembri.

K väčšiemu ako očakávanému nárastu deficitu v decembri prispela snaha firiem v USA zabezpečiť si dodávky zo zahraničia pred tým, ako nová administratíva prezidenta Donalda Trumpa zavedie clá. Decembrový výsledok tak odráža predovšetkým zvýšenie deficitu v obchode s tovarom na 123 miliárd USD a zníženie prebytku služieb na 24,5 miliardy USD. Celkový dovoz v decembri stúpol o 3,5 % na 364,9 miliardy USD, zatiaľ čo vývoz klesol o 2,6 % na 266,5 miliardy USD. Najväčšie deficity vykázali USA v decembri v obchode s Čínou (-295,4 miliardy USD), Európskou úniou (-235,6 miliardy USD), Mexikom (-171,8 miliardy USD) a Vietnamom (-123,5 miliardy USD). Obchodný deficit s Kanadou dosiahol 63,34 miliardy USD.

Za celý rok 2024 sa obchodný deficit USA zvýšil o 17 % na 918,4 miliardy USD, keďže dovoz vzrástol viac ako vývoz, uviedlo ministerstvo obchodu. Obchodné deficity sa dostali do centra pozornosti po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu, ktorý už pohrozil clami hlavným obchodným partnerom USA pre nepriaznivú obchodnú bilanciu. Prezident Trump najprv cez víkend oznámil zavedenie ciel vo výške 25 % pre Kanadu a Mexiko a vo výške 10 % pre dovoz z Číny. V pondelok (3. 2.) však pozastavil clo na mexický a kanadský tovar do budúceho mesiaca. Clá pre Čínu nadobudli platnosť 4. februára. Biely dom uviedol, že clá majú „priviesť Mexiko, Kanadu a Čínu k zodpovednosti za svoje sľuby o zastavení nelegálneho prisťahovalectva a prílevu fentanylu a iných drog do USA“.