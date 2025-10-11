Clá v USA zdražujú Halloween: Rodiny si priplatia za kostýmy aj dekorácie v roku 2025

Clá, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump na dovoz zo zahraničia tento rok, ako sa zdá, zasiahnu aj oslavy sviatku Halloween. K obľúbeným tradíciám v USA patria totiž okrem vyrezávania tekvíc a strašidelných dekorácií aj koledovanie detí v kostýmoch, tematické večierky a zábava v maskách. A väčšina tovaru spojeného s oslavami sa dováža z Číny. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Courtland Hickey, majiteľ obchodu Chicago Costume priznal, že tento rok si pre clá na výrobky z Číny objednal o 40 % menej kostýmov. Aby zaplnil túto medzeru, Hickey a jeho matka, zakladateľka Chicago Costume Mary Hickeyová, prehľadali svoje desaťročné zásoby nepredaných kostýmov a doplnkov, aby zistili, čo by sa dalo použiť. Clá spôsobili, že nový dovoz je drahší a zvýšenie cien v obchode by mohlo zákazníkov odradiť.
„Ak majú ľudia vo vrecku menej peňazí na míňanie, kostýmy budú na ich zozname na spodku,“ povedal Hickey.
Využitie starých zásob si vyžadovalo triedenie niekoľkých tisíc položiek v sklade. Niektorí z 35 zamestnancov Chicago Costume sa zapojili aj do šitia zo zvyškov látok a penového materiálu. Tento rok je veľký záujem o imitácie tzv. mitry, ktorú nosia vysokopostavení katolícki duchovní, keďže pápež Lev je rodák z Chicaga.
Maloobchodníci sa zvyčajne vyhýbajú nadmerným zásobám, ale tento raz sa pre Chicago Costume stali záchranou v nepredvídateľnom roku 2025.
Keď prezident Trump 1. februára podpísal prvé colné nariadenie vo svojom druhom funkčnom období, Hickey si už objednal svoj obvyklý počet nových kostýmov. Pozastavil však ich dodanie, keď sa colná sadzba na dovoz z Číny v apríli prudko zvýšila na 145 %. Takmer 90 % kostýmov, ktoré Chicago Costume predáva v obchodoch a online, sa vyrába v Číne.
Aj ďalšie malé firmy, ktoré predávajú produkty spojené s Halloweenom, majú podobné problémy súvisiace s clami. Spoločnosť Trick or Treat Studios, ktorá navrhuje masky na základe postáv z populárnych hororových filmov, ako aj kostýmy a rekvizity, v máji prepustila 15 zamestnancov, čo bola štvrtina jej pracovnej sily, povedal spoluzakladateľ Christopher Zephro.
Firma, ktorá si nechávala vyrábať latexové rúška na masky v Číne, teraz presúva ich výrobu do Mexika. Medzitým však zvýšila ceny o 15 %.
Chicago Costume generuje ročný obrat výrazne pod hranicou 1 milión USD (864.453,66 eura). Tento rok by zákazníci nemali počítať s akciami a zľavami, povedal Hickey. Detské kostýmy budú stáť najmenej o 25 % viac, dodal.