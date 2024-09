Chystajú sa veľké zmeny pre spotrebiteľov: Dočkáme sa práva na opravu či predĺženej záruky?

Foto: freepik.com/fabrikasimf

Zmeny, o ktorých sa začiatkom roka len hovorilo, sa už čoskoro môžu zaviesť do praxe. Novinky sa týkajú predovšetkým práva spotrebiteľov na ochranu a zmien, ktoré z toho vyvstávajú nielen pre samotných zákazníkov, ale aj pre obchodníkov.

V apríli sme vám v našom samostatnom článku informovali o tom, že Európsky parlament prijal smernicu o práve na opravu pre spotrebiteľov. Podľa novej legislatívy majú mať výrobcovia povinnosť zabezpečiť cenovo dostupnú opravu a taktiež musia spotrebiteľa informovať o práve na opravu. Na takto opravený tovar by sa mala vzťahovať aj predĺžená záruka.

Vyzerá to tak, že nová legislatíva by už čoskoro mohla začať platiť aj na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva totiž už predložilo predbežnú informáciu o príprave návrhu zákona, ktorým by sa menil a dopĺňal zákon o ochrane spotrebiteľa.

Slovenská republika má povinnosť prijať a uverejniť právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu slovenskej legislatívy s právnym aktom EÚ. Smernicou sa menia dve smernice v oblasti ochrany spotrebiteľa, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady.

„Navrhovanými zmenami sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa klamlivých obchodných praktík, rozširuje sa zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, a zavádzajú sa nové predzmluvné informačné povinnosti pre obchodníkov,“ uvádza sa v dokumente.

Predĺženie záruky o jeden rok

Transpozícia smernice má zabezpečiť dlhšiu životnosť tovarov a lepší prístup k oprave tovarov pre spotrebiteľov. Podľa novej právnej úpravy budú mať obchodníci povinnosť informovať spotrebiteľov o ich práve na opravu, a to v rámci zákonnej lehoty na uplatnenie zodpovednosti za vady veci, ale aj po nej.

Využili by ste právo na opravu, ak by sa vám nejaký výrobok pokazil? Určite áno Nie, radšej si kúpim nový Odoslať odpoveď

Dôležitou zmenou je predĺženie zákonnej lehoty na uplatnenie zodpovednosti vady veci o jeden rok. Ale len v prípade, že si spotrebiteľ ako prostriedok nápravy vyberie opravu tovaru. To znamená, že ak si necháte opraviť mobilný telefón, práčku alebo iný výrobok, jeho záruka bude platiť ešte jeden ďalší rok.

Ako sa ďalej píše v dokumente, „zavádza sa nový informačný formulár, ktorý pomôže spotrebiteľom posúdiť a porovnať opravárenské služby, a európska online platforma s národnými sekciami, ktorá spotrebiteľom pomôže nájsť miestne opravovne.“

V tomto formulári by sa mali uvádzať druhy poruchy, cena a dĺžka opravy, vďaka čomu budú mať spotrebitelia prehľad o jednotlivých opravárenských službách.

Ešte v apríli sme informovali aj o tom, že každý členský štát bude musieť zaviesť aspoň jedno opatrenie na podporu opráv a zlepšenie ich cenovej dostupnosti. Môže ísť napríklad o poskytovanie poukazov a financií, vedenie informačnej kampane, ponúkanie kurzov opráv alebo podporovanie komunitných opravárenských priestorov.

O týchto zmenách sa v predbežnej informácii zatiaľ nehovorí. Do prípravy právneho predpisu sa môže zapojiť aj verejnosť, a to do 15. októbra. Môžete poslať svoj podnet alebo pripomienku, ktorá by mohla pomôcť k tomu, ako bude vyzerať finálny návrh zákona. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je december 2024.