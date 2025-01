Česko: Požičovňa oblečenia ponúkne udržateľnú alternatívu k rýchlej móde

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com

Nový módny priestor s názvom O patro výš, ktorý ponúkne možnosť požičať si veci od lokálnych dizajnérov alebo oblečenie z druhej ruky, sa budúci piatok otvorí v Brne. Požičovňa bude podľa prevádzkovateľov určená tým, ktorí milujú módu, no zároveň nechcú svojou vášňou prispievať k znečisťovaniu planéty. Predstaví tak udržateľnú alternatívu k takzvanej rýchlej móde. ČTK to povedala jedna zo zakladateliek požičovne Kristina Nina Schwarz.

„S nápadom na tento projekt prišla kamarátka. Sama mala veľa oblečenia, ktoré požičiavala svojim priateľom, a napadlo ju, že by bolo dobré tento koncept viac rozpracovať. Oslovila mňa a ešte jednu kolegyňu a pred rokom a pol sme začali takúto skúšobnú prevádzku v malom ateliéri. Zistili sme, že je o to v Brne záujem, a tak sa teraz presúvame do väčšieho priestoru v centre mesta, kde to spustíme naplno,“ povedala Schwarz.

Požičovňa ponúkne oblečenie na večierky, svadby, plesy či promócie, ale aj na každodenné nosenie. „Zatiaľ sme zaznamenali len ojedinelé prípady, keď si ľudia vyberali veci napríklad do práce alebo do školy. Aj sami sme sa doteraz prezentovali skôr ako požičovňa na tie príležitosti. Radi by sme to však postupne posunuli a zamerali sa viac aj na poskytovanie oblečenia pre každodenný život,“ uviedla Schwarz.

Už sme si žiaľ zvykli, že odevy sú lacné a nekvalitné

Hlavným posolstvom priestoru je podpora udržateľnej módy. „Fast fashion pokrivila náš prístup k obliekaniu. Už sme zvyknutí, že sú veci lacné a nekvalitné a vieme, že si hneď ďalšiu sezónu môžeme kúpiť nové. Tento prístup ale vytvára obrovské množstvo odpadu,“ povedala Schwarz.

Prenájom oblečenia je podľa nej jedným zo spôsobov, ako prispieť k znižovaniu nadprodukcie. „Chceli by sme ľudí inšpirovať k tomu, aby k móde pristupovali inak – aby necítili potrebu si kúpiť niečo nové a aby pochopili, že môžu pracovať s tým, čo už existuje a využívať to rôznymi spôsobmi,“ dodala Schwarz.

Snahou je vyrábať menej a kvalitnejšie, ľudia by nemali kupovať toľko nových šiat

Pomalá móda je koncept, ktorý sa začal presadzovať ešte pred rokom 2020 a jeho cieľom je predovšetkým snaha urobiť módny priemysel udržateľnejším. Podľa niektorých odborníkov je potrebné, aby sa viac starého oblečenia darilo recyklovať, aby sa na výrobu nového nevyčerpávalo také množstvo prírodných zdrojov. Ďalšou snahou je vyrábať menej a kvalitnejšie, aby ľuďom vydržalo oblečenie dlhší čas. Kľúčové je však zmeniť mentalitu zákazníkov, aby nekupovali toľko nového oblečenia.