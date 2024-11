Česko: Ľudia súhlasia so zálohovaním PET fliaš a plechoviek

Na snímke zlisované plechovky a PET fľaše slovenského zálohovacieho systému pred obchodným reťazcom v Bratislave. Foto: TASR

Pripravované zálohovanie plechoviek a plastových fliaš v Česku má podporu nadpolovičnej väčšiny Čechov. Najviac ho podporujú mladí ľudia, naopak najstaršia generácia so zavedením nesúhlasí. Výsledky prieskumu v pondelok zverejnila agentúra NMS Market Research. Vyplýva z neho tiež, že nové zálohované obaly by do obchodu vracali aj ľudia, ktorí v súčasnosti odpad netriedia. Novelu zákona o obaloch, ktorá zavádza zálohový systém na PET fľaše a kovové plechovky, česká vláda schválila na začiatku októbra. Ak opatrenie schváli parlament, malo by začať platiť v roku 2026.

Súhlas so zavedením zálohovania PET fliaš a plechoviek vyjadrilo v prieskume 55 percent respondentov. Opačný názor zastávalo 38 percent opýtaných a zvyšok na vec nemal názor. O niečo častejšie so zálohovaním súhlasili ženy než muži.

Odlišné boli postoje k zálohovaniu v závislosti od veku opýtaných. Zatiaľ čo osem z desiatich príslušníkov najmladšej generácie opatrenia podporuje, s rastúcim vekom sa miera súhlasu znižuje. Aj tak ale u väčšiny generácií prevažuje pozitívny názor na zálohovanie. Výnimku tvorí iba najstaršia generácia, kde bolo proti 53 percent respondentov.

Ak budú plastové fľaše a plechovky zálohované, väčšina ľudí sa tomu prispôsobí. „V našom prieskume uviedlo 69 percent opýtaných, že by plechovky a fľaše vracali vždy alebo vo väčšine prípadov. Ďalších 11 percent by to potom robilo aspoň v polovici prípadov. Iba štyri percentá ľudí povedali, že by nikdy PET fľaše a plechovky nevracali,“ uviedol Adam Blišťan z NMS Market Research.

Niektorým by sa nechcelo chodiť s použitými fľašami a plechovkami do obchodu

Z ľudí v Česku, ktorí v súčasnosti odpad netriedia, by zálohované plechovky a fľaše vracalo do obchodu vždy alebo aspoň väčšinou 53 percent opýtaných. Ďalších 12 percent by tak robilo zhruba v polovici prípadov. Tí, ktorí nové zálohované obaly vracať neplánujú, uvádzajú ako dôvod nedostatok priestoru na skladovanie alebo, že sa im nechce vracať s použitými fľašami a plechovkami do obchodu.

Online prieskum uskutočnila agentúra NMS Market Research od 5. do 12. novembra. Zúčastnilo sa ho 1306 ľudí, ktorí reprezentujú vzorku online populácie vo veku od 18 rokov.