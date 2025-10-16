Česká polícia odhalila historicky najväčší podvod s DPH: Škoda pri obchodoch s elektronikou presiahla 190 miliónov eur

Česká Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila sedem ľudí z krátenia DPH pri obchodoch s elektronikou. Spôsobená škoda 4,7 miliardy korún (vyše 193 miliónov eur) je najvyššia v histórii tohto českého policajného útvaru. Kriminalisti vykonávali domové prehliadky aj na Slovensku. Vo štvrtok to uviedol hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Skupina podozrivých osôb podľa polície prostredníctvom spoločností sídliacich v ČR dlhodobo dovážala elektroniku z tretích krajín, najmä zo Spojených štátov, Spojených arabských emirátov a Hongkongu. České spoločnosti následne formálne deklarovali dodávky tovaru v rámci EÚ firmám so sídlami na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. V skutočnosti však tieto zahraničné spoločnosti podľa polície nevykonávali žiadnu činnosť, tovar si neprevzali ani zaň nezaplatili. Elektronika bola v skutočnosti dovážaná iným subjektom.
„V rámci úkonov trestného konania bolo vykonaných 19 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov. Súbežne prebiehali obdobné úkony v Poľsku v spolupráci s EPPO (Európska prokuratúra) Katowice a tiež na území Slovenska. Došlo k zadržaniu desiatich osôb, z nich sedem bolo obvinených zo spáchania obzvlášť závažného zločinu krátenia dane, poplatku a podobnej povinnej platby,“ spresnil Ibehej. Šesť obvinených v stredu (15. 10.) vzali do väzby. Hrozí im päť až desať rokov za mrežami.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) gon von