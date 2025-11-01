Ceny sladkostí v USA pred Halloweenom klesli: Obchodníci reagujú na opatrné výdavky spotrebiteľov

Americkí maloobchodníci pred Halloweenom, najväčším sviatkom výrobcov sladkostí, znížili v niektorých prípadoch ceny, ktoré v lete zdvihli po zdražení kakaa. Spotrebitelia si totiž viac strážia výdavky pre neistú situáciu v ekonomike a odstávku vlády. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
To núti výrobcov a maloobchodníkov uchyľovať sa k zľavám. Údaje americkej investičnej banky Jeffries a Datasembly ukázali, že výrobca čokolády Hershey v októbri zlacnil najviac produktov. Všeobecne sa halloweenske zľavy na všetky značky cukríkov v USA začali tento rok skôr a pokrývali viac položiek ako v minulosti.
Okrem Hershey, ktorý je známy svojimi tyčinkami Kisses a KitKat, skresal svoje ceny aj koncern Mondelez, výrobca tyčiniek Mars či cukríkov M&M’s a Skittles.
Hershey v júli oznámil maloobchodníkom, že zvýši ceny svojich cukríkov o v priemere dvojciferné percento. Médiá vtedy uviedli, že to bude približne o 10 %.
Podľa hovorcu spoločnosti halloweenske cukríky neboli zahrnuté do tohto zvýšenia cien.
Američania nakupujú sladkosti na Halloween počas celej jesene. Celkovo bol predaj čokoládových cukríkov z hľadiska objemu nezmenený, ale ceny vzrástli o 8 %, podľa spoločnosti Circana, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu.
Generálny riaditeľ Hershey Kirk Tanner vo štvrtok (30. 10.) povedal, že predaje na Halloween boli „trochu slabé“.
Ceny kakaa, kľúčovej zložky čokolády, sa po dosiahnutí vrcholu koncom roka 2024 zmiernili, ale stále sú vysoké, približne trojnásobne vyššie ako pred rokom 2022.
Maloobchodné ceny cukroviniek stále nepokrývajú zdraženie kakaa, takže výrobcovia sa snažia preniesť náklady na spotrebiteľov v snahe obnoviť ziskové marže.
Halloween a sezónne sviatky, ako sú Veľká noc a Valentín, sú pre výrobcov sladkostí obzvlášť dôležité, pretože spotrebitelia si v rozpočte plánujú aj sviatočné maškrty.
Spotrebitelia milujú sviatočné maškrty, ale momentálne chcú „najlepšiu cenu za svoje peniaze a čakajú na akcie,“ povedala Katie Thomasová, vedúca Kearney Consumer Institute.
Dodala, že spotrebitelia v USA si čoraz viac všímajú aj veľkosti balení, keďže firmy ich zmenšujú, aby udržali ceny stabilné, čo je taktika známa ako „shrinkflation“.
Generálny riaditeľ spoločnosti Mondelez Dirk Van de Put tento týždeň skonštatoval, že niektoré akcie nepriniesli želený efekt, keďže spotrebiteľov „vo všeobecnosti veľmi znepokojuje ekonomika“.