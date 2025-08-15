Ceny na Slovensku v júli prudko vzrástli: Inflácia dosiahla 4,4 %, najvyššie za 19 mesiacov

Spotrebiteľské ceny na Slovensku boli v júli medziročne vyššie o 4,4 %, čo bola najvyššia hodnota inflácie za posledných 19 mesiacov. Ceny v medziročnom porovnaní vzrástli vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,5 % v odbore doprava po 10 % v odbore vzdelávanie. V júni bola inflácia o 0,1 percentuálneho bodu nižšia. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Významný vplyv na medziročný vývoj inflácie malo zdraženie v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny potravín vzrástli o 3,1 % a zvýšili sa v siedmich z deviatich potravinových zložiek od 0,7 % za chlieb s obilninami po 14,6 % za oleje s tukmi. Výrazné zdynamizovanie rastu nad úroveň 10 % zaznamenali ceny mlieka so syrmi a vajcami a tiež ovocie. Naopak, lacnejšie bolo mäso (-1,6 %) a zelenina (-3,7 %).
Vyšší rast cien naďalej evidovali nealkoholické nápoje, a to o 19,2 %. Dvojciferný nárast si udržujú počas celého roka, aktuálne dosiahli najvyššiu hodnotu od mája 2023. Drahšie boli minerálne vody s nealko nápojmi a šťavami (+18,3 %), ako aj káva s čajom a kakaom, ktoré v júli zaznamenali svoje historické maximum (+20,5 %).
Vyššie ceny si vytrvalo udržuje odbor reštaurácie a hotely, aktuálne o 9,5 %. Vyššie boli ceny za stravovacie aj ubytovacie služby. Dovolenková sezóna tiež priniesla medziročné zdraženie poistenia či sociálnych služieb v odbore rozličné tovary a služby (+6,3 %).
Výraznejšie vyššie ceny boli aj v odbore alkoholické nápoje a tabak, v júli o 6,7 %. Rast cien vína dosiahol svoje historické maximum, v júli tohto roka bolo drahšie až o 16 %. Spotrebitelia si priplatili aj za destiláty, pivo a tabak.
Odbor bývanie, voda, energie, plyn zaznamenal medziročný nárast o 2,7 %. V rámci odboru nábytok so zariadením a údržbou domácnosti boli medziročne vyššie ceny v priemere o 3,2 %, ide najmä o tovary a služby na údržbu domácností.
Medzimesačne, v porovnaní s júnom tohto roka, vzrástli ceny v ôsmich z celkovo 12 odborov v rozmedzí od 0,1 % za nábytok so zariadením domácnosti, rovnako aj za zdravie, až do 1,2 % za alkoholické nápoje s tabakom. V dvoch odboroch – pošty a spoje, vzdelávanie – ostali ceny nezmenené. Pokles cien zaznamenali dva odbory, a to odevy s obuvou o 0,6 % a doprava o 0,3 %.