Čaká nás revolúcia v online nakupovaní? ChatGPT mení hru, môže priniesť koniec nekonečnému porovnávaniu produktov!

Fenomén umelej inteligencie ChatGPT má novú funkciu. A nie len tak hocijakú. Novinka má totiž potenciál poriadne zmeniť spôsob, ako nakupujeme na internete.

Dlhé hodiny surfovania po internete strávené hľadaním vhodného výrobku by mohli byť minulosťou. Zmeniť to chce spoločnosť OpenAI, ktorá ohlásila novinku pre svoj chatbot ChatGPT. Po novom má totiž jeho umelá inteligencia vedieť jednoducho vybrať najlepší možný z dostupných tovarov, o ktorý máte záujem.

„Experimentujeme s tým, ako zjednodušiť a zrýchliť nakupovanie, vyhľadávanie, porovnávanie a nákup produktov v ChatGPT,“ uviedla spoločnosť OpenAI na sociálnej sieti X. Nová funkcionalita má pritom priniesť vylepšené výsledky vyhľadávania produktov, vizuálne podrobnosti o produktoch, ceny a recenzie a priame odkazy na nákup.

Ako má novinka fungovať, ukazuje aj vo svojom krátkom videu. Stačí jednoducho do chatbota napísať požiadavku, ako napríklad: „Aký je najlepší kávovar pod 200 dolárov schopný pripraviť kávu najviac približujúcu sa chuťou káve v Taliansku?“. Vyhľadávač vám vráti zoznam dostupných produktov, preferovaný výber aj s odôvodnením, zhrnutia recenzií, či konkrétne možnosti, kde produkt zakúpiť.

Otázkou samozrejme je, ako bude novinka fungovať v praxi a či algoritmy dokážu skutočne vybrať najvhodnejší tovar podľa zadania používateľov. A to nezávisle bez akýchkoľvek iných vplyvov na výsledok vyhľadávania. Samotná spoločnosť OpenAI však ubezpečuje, že žiadne zásahy do vyhľadávania sa robiť nemajú. „Výsledky vyhľadávania produktov sú vyberané nezávisle a nie sú to reklamy,“ tvrdí.

Čo na to Google či Amazon?

Otázkou tiež zostáva, aká bude reakcia konkurentov. Nová funkcia totiž doslova „lezie do kapusty“ technologickým gigantom ako Google či Amazon. Ako uvádza web bbc.com, Google je stále zďaleka dominantným hráčom vo vyhľadávaní, pričom podľa odhadov analytikov zachytáva približne 89 percent globálnej návštevnosti. Jeho podiel na trhu však v posledných mesiacoch pomaly klesá.

Spoločnosť Amazon pritom minulý rok predstavila svojho vlastného generatívneho nákupného asistenta s umelou inteligenciou, zatiaľ čo konkurenčná firma Perplexity, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou, má tiež nákupný nástroj.

Každopádne, užívatelia by mali dostať možnosť novú funkciu naživo otestovať už v nasledujúcich dňoch či hodinách. OpenAI totiž vo svojom pondelňajšom oznámení uviedla, že novinka by sa mala postupne zavádzať pre všetkých používateľov s programami Plus, Pro, či Free a neodhlásených používateľov všade tam, kde je ChatGPT k dispozícii, dostupná by mala byť do niekoľkých dní.

OpenAI v pondelok oznámila aj ďalšie vylepšenia svojho chatbota s umelou inteligenciou. Mimo iného sa má zlepšiť integrácia s aplikáciou WhatsApp, či zdrojovanie výstupov. Vyhľadávanie cez ChatGPT má zase uľahčiť funkcia zobrazovania trendujúcich vyhľadávaní.