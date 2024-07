Buďte v bezpečí aj v online prostredí: Ako pri nakupovaní ochrániť svoje peniaze?

Foto: unsplash.com/Shayna Douglas

Žiaden otravný predavač, nakupovanie kdekoľvek a kedykoľvek. Online nakupovanie má nespočetné množstvo výhod. Takéto nákupy však prinášajú aj svoje riziká. Ako sa im vyhnúť a ako ochrániť svoje peniaze voči prípadným podvodom?

Online nakupovanie je často také jednoduché ako otvorenie aplikácie. Nakúpite na pár klikov, bez toho, aby ste museli vynaložiť väčšie úsilie. Čím sú jednotlivé aplikácie a eshopy sofistikovanejšie, tým sú nákupy jednoduchšie. Je predsa v najlepšom záujme spoločnosti, aby bola cesta zákazníka k nákupu, čo najkratšia. Všetky tieto kroky povzbudzujú zákazníka k impulzívnemu správaniu. Jedno z najefektívnejších riešení, ako sa impulzívnemu nakupovaniu vyhnúť, je ponechať položky v košíku aspoň polhodinu.

Tento čas poskytne zákazníkovi dostatok priestoru, aby sa zastavil a zvážil, či nakupuje impulzívne, alebo nie. Je takisto potrebné zvážiť, či je nákup priaznivý aj pre rozpočet. Nie je veľmi vhodné nakupovať nad rozpočet, môžu sa tak dostaviť nežiaduce problémy.

Ako nakupovať online a pritom bezpečne?

Nakupovanie online je síce pohodlné, no ak si spotrebiteľ nedá pozor, môže byť veľmi riskantné. Vedieť, ako bezpečne nakupovať je nevyhnutné na ochranu peňazí a súkromných informácií, ktoré eshopom sprístupňujete. Je dôležité nakupovať len v overených obchodoch a neznámym stránkam sa radšej vyhýbať. Známe stránky a reťazce šifrujú čísla kreditných a debetných kariet. Taktiež majú zavedené štandardizované pravidlá vrátenia a často aj spoľahlivejšie bezpečnostné služby.

Aby ste sa uistili, že ste sa nestali obeťou podvodu pri online nakupovaní, pravidelne kontrolujete svoje bankové výpisy. Ak boli vaše bankové údaje poskytnuté tretím stranám, existuje šanca, že by mohli byť využité na podvodné nákupy. Nezabúdajte kontrolovať každú transakciu. Stáva sa však, že sa občas implementujú schémy, pri ktorých sa z vášho účtu pravidelne strhávajú len malé sumy peňazí, aby sa tak predišlo podozreniu. Je preto dobré mať vo svojich financiách prehľad. Ďalším veľmi efektívnym spôsob, ako zostať pri online nakupovaní v bezpečí, je využívanie virtuálnej karty.

Aktualizujte svoje zabezpečenie

Uistite sa, že využívate najnovšie funkcie zabezpečenia. Urobíte tak aktualizáciou operačných systémov a aplikácií. Vytvorte si silné heslá a nikdy nepoužívajte to isté heslo pre viacero účtov. Najlepšou ochranou stále ostáva dvojfaktorové overenie a správa hesiel. Ak nejaký web takúto možnosť poskytuje, využite ju a nastavte si takto heslá, kde sa len dá.

Podozrievavosti v online priestore nie je nikdy dosť. Vždy sa uistite, že adresy URL stránok začínajú formulou https a zodpovedajú adrese, ktorú očakávate. Overte si aj sociálne siete eshopov a webov. Neposkytujte osobné, či finančné informácie, niekomu, kto vás kontaktoval skrz e-mail či telefón.

Predtým, ako sa cez nejaký odkaz prekliknete na iný web, premýšľajte. Odkazy v mailoch a na sociálnych sieťach môžu byť pokusom o phishing. Ak sa vám niečo nezdá, radšej prejdite na daný web manuálne tým, že si ho vyhľadáte.

Majte kontrolu nad svojimi účtami

Vždy, keď je to možné, používajte kreditnú kartu. Tá umožňuje hromadiť poplatky a autorizovať platby neskôr. Naopak debetné karty ťahajú peniaze priamo z vášho účtu. Ak dôjde k zneužitiu kreditnej karty, môžete nahlásiť podvodné poplatky a vaše peniaze tak ostanú nedotknuté. Nastavte si upozornenia pri používaní karty, aby ste mali prehľad nad tým, čo a kedy sa platilo. Eliminujete tým prípadne úniky finančných prostriedkov z účtu. V neposlednom rade svoje účty pravidelne kontrolujte.

V online svete weby radšej dvakrát preverte

Ak predajcu nepoznáte, buďte pred samotným nákupom vždy opatrní. Najmä ak už pri prvom námatkovom prehľadávaní sa vám obchod a jeho ceny veľmi nezdajú.

Kontrolujte spätnú väzbu od ostatných, zamerajte sa na recenzie a skúsenosti iných zákazníkov. Určite niečo nájdete, v opačnom prípade radšej nenakupujte. Pomôcť môže aj Obchodný register SR. Ak je v ňom spoločnosť zapísaná, je vysoko pravdepodobné, že celý nákup prebehne bez problémov.

Podvodníci môžu často vytvárať falošné stránky, aby vás oklamali. Takže ak aj ide o značku, ktorej dôverujete, radšej si ju predsa len preverte. Indikátorom pravosti webu sú aj gramatické chyby. Ak je web plný chýb, neprešiel korekciou a je tak vysoko pravdepodobné, že bol robený narýchlo.

Internet uľahčil a urýchlil mnoho vecí. Platí to aj pre spoločnosti, značky a obchody, ktoré sa rozhodli na internete predávať svoj tovar. No tak, ako to uľahčil predajcom, uľahčil veci aj zákazníkom. Nie je nič jednoduchšie, ako trochu googliť a zistiť, či sa vás náhodou niekto nechystá oklamať.