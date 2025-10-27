Britský maloobchod čelí ďalšiemu poklesu tržieb: Obavy z nového rozpočtu rastú

Britský maloobchod vykázal v októbri ďalší medziročný pokles tržieb, aj keď rozsah poklesu bol slabší. Tempo zmiernenia poklesu však bolo iba minimálne, navyše, na november maloobchodníci očakávajú, že vývoj v oblasti tržieb sa zhorší. Údaje Konfederácie britského priemyslu (CBI) zverejnila agentúra Reuters.
Index CBI, ktorý sleduje vývoj v maloobchodnom sektore v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom, dosiahol v októbri -27 bodov. V septembri predstavoval -29 bodov. Aj keď to znamená lepší výsledok, je to opäť pokles.
Okrem toho, čiastkový index očakávaného predaja v novembri dosiahol -39 bodov, zatiaľ čo odhad v septembri na október predstavoval -36 bodov. To podľa ekonómov signalizuje obavy spotrebiteľov z plánov ministerky financií Rachel Reevesovej, ktorá koncom novembra predstaví návrh rozpočtu na budúci fiškálny rok. Čoraz častejšie sa hovorí o tom, že Reevesová v budúcoročnom rozpočte príde s ďalším zvýšením daní.
Podľa hlavného ekonóma CBI Martina Sartoriusa 13. mesiac v rade, čo tržby v maloobchode klesajú, poukazuje na veľmi slabú dôveru spotrebiteľov v britskú ekonomiku. Tú podľa neho ešte viac znižuje blížiaci sa návrh rozpočtu na rok 2026/2027, ktorý Reevesová predstaví 26. novembra.
„Pretrvávajúca neistota spotrebiteľov pred budúcoročným rozpočtom zvyšuje tlak na maloobchodníkov a distribučné firmy,“ povedal Sartorius. Tie pritom podľa neho už teraz majú problém s dôsledkami fiškálnych rozhodnutí vlády z konca minulého roka.