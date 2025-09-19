Britské maloobchodné tržby v auguste prekvapili rastom: Ktoré obchody zaznamenali najväčší nárast?

TASR

Maloobchodné tržby v Británii vzrástli v auguste tretí mesiac v rade, pričom tempo rastu bolo vyššie, než sa čakalo. Údaje britského štatistického úradu (ONS) zverejnil portál RTTNews.

Tržby v britskom maloobchode vzrástli v auguste medzimesačne o 0,5 %. Tempo rastu sa tak udržalo na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, pričom bolo mierne vyššie, než očakávali analytici. Tí počítali so zmiernením rastu tržieb v maloobchode na 0,4 %.

Bez započítania pohonných látok sa maloobchodné tržby zvýšili o 0,8 %. V tomto prípade sa tempo rastu zdvojnásobilo, keď v júli dosiahol rast v tomto segmente 0,4 %. Aj tu boli výsledky lepšie, než sa čakalo. Analytici totiž počítali s rastom tržieb o 0,6 %.

Zvýšenie tržieb zaznamenali obchody s oblečením, ako aj predajcovia mäsa či pekárne. Viacerí poukázali na priaznivé počasie, ktoré zvýšilo počty ľudí v uliciach.

V medziročnom porovnaní sa tržby v britskom maloobchode zvýšili o 0,7 %. Tempo rastu sa tak mierne spomalilo, keď v júli medziročný rast dosiahol 0,8 %.

