Austrálsky reťazec porušil zákon a zaplatil 150 000 dolárov za hračky s batériami

Austrálsky reťazec rýchleho občerstvenia Hungry Jack ‚s dostal pokutu 150 240 austrálskych dolárov za to, že vlani k menu pridával detské hračky bez upozornenia na gombíkové batérie. Tie pritom obmedzujú zákony z roku 2023, napísal web ABC. Pred 12 rokmi po požití batérie zomrelo štvorročné dievča.

Piaty najväčší reťazec v krajine, franšíza amerického Burger Kingu, vlani v máji počas desiatich dní rozdal zadarmo k jedlu 27 850 plastových postavičiek kocúra Garfielda. Neupozornil však na to, že hračky obsahujú malé gombíkové batérie, ani na riziko, ktoré deťom hrozí.

V roku 2013 po požití lítiovej gombíkovej batérie zomrela štvorročná Summer, ktorej matka Andrea Shoesmithová odvtedy vedie kampaň proti ich používaniu. Úspech dosiahla o desať rokov neskôr, keď parlament prijal príslušné zákony.

Austrálsky úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov (ACCC) preto pre „porušenie spotrebného zákona týkajúceho sa informácií o gombíkových batériách“ rozhodol o 150-tisícovej pokute, ktorú reťazec už zaplatil.

ACCC má právomoc udeliť pokutu až desať miliónov dolárov alebo postih predstavujúci desať percent z ročného obratu. Hungry Jack ‚s vlani zarobil takmer dve miliardy austrálskych dolárov.

Batéria môže po prehltnutí prepáliť dieru do pažeráka

„Tak nízka pokuta je v pomere k (jeho) tržbám nechutná. Ak rozdal toľko hračiek, nehovorte mi, že sa to nedotkne ani jedného dieťaťa, lebo opak je pravdou. Je to ako nabitá zbraň. Idete do Hungry Jack ‚s, dáte si jedlo a dostanete nabitú zbraň,“ povedala Shoesmithová.

Hungry Jack’s uviedol, že hračky už nerozdáva a stiahol ich z ponuky.

Batéria môže po prehltnutí prepáliť dieru do pažeráka, orgánov alebo chrbtice. U človeka, ktorý si neuvedomí, že ju požil, sa príznaky môžu prejaviť až po nejakom čase.

„To, že má výrobok skrutkovaciu priehradku na batérie, ešte neznamená, že je bezpečný. Ak máte doma deti alebo psy, všetkým veciam s gombíkovými batériami by som sa vyhýbala,“ dodala Susan Teerdsová z organizácie Kidsafe.