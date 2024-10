Asociácia: Obsadenosť hotelov v Prahe bude tento rok 70 percent, rovnako ako vlani

Václavské námestie v Prahe. Foto: pixabay.com/ JancickaL

Obsadenosť pražských hotelov bude za tento rok pravdepodobne rovnaká ako vlani, keď predstavovala v priemere asi 70 percent. ČTK to v utorok povedal prezident Asociácie hotelov a reštaurácií ČR Václav Stárek. Potenciál na rozvoj cestovného ruchu podľa neho v Prahe je, pomôcť by okrem iného mohlo navýšenie kapacít Letiska Václava Havla. Na Václavskom námestí v utorok po rekonštrukcii otvoril niekdajší slávny secesný hotel Evropa. Pod názvom W Prague ho prevádzkuje spoločnosť Marriott ako súčasť svojej luxusnej siete W Hotels.

„S každým kvalitným novým hotelom sa zvyšuje ponuka pre turistov a atraktivita mesta. Nehovoriac o ďalších pracovných príležitostiach pre obyvateľov Prahy,“ povedal Stárek. Premenovanie hotela Evropa na W Prague považuje za vývoj. „Nemyslím si, že je to škoda, deje sa to bežne,“ povedal. Poukázal tiež na skutočnosť, že budúci rok pod novým názvom – Fairmont Golden Prague – otvorí aj rekonštruovaný hotel Intercontinental v Prahe.

„Záujem o hotel je tu od samého začiatku a každý deň vidíme stabilný rast rezervácií. Obdobie na konci roka a počas sviatkov vyzerá veľmi sľubne,“ povedal ČTK manažér hotela W Prague Remco Van Kamp. Očakáva, že väčšinu hostí bude mať hotel zo zahraničia, a to najmä USA, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Španielska či Talianska. „V prípade našich reštaurácií a barov sa jasne zameriavame na českú klientelu. Tá je pre nás veľmi dôležitá a dúfame, že ocení premenu bývalého Grand Hotela Evropa na W Prague a že ocení všetky rôzne koncepty, ktoré tu môžu zažiť,“ doplnil.

K dispozícii je pre hostí aj verejnosť niekoľko reštaurácií, kaviarní či strešný bar s terasou

Hotel W Prague má po rekonštrukcii 161 izieb vrátane prezidentského apartmánu. K dispozícii je pre hostí aj verejnosť niekoľko reštaurácií, kaviarní či strešný bar s terasou, krytý bazén, fitness centrum a wellnes. Konzultant pre hotelové nehnuteľnosti v spoločnosti Cushman & Wakefield Martin Hocek ČTK už skôr povedal, že rekonštrukcia päťhviezdičkového hotela v Prahe vyjde na 1740 až 2750 eur za meter štvorcový.

Majiteľom niekdajšieho hotela Evropa je zakladateľ cestovnej kancelárie Exim Tours Ferid Nasr, ktorý ho kúpil od spoločnosti Julius Meinl, napísal začiatkom roka 2019 server e15.

V roku 1951 bol znárodnený a premenovaný na Grand hotel Evropa

Hotel sa nachádza v pamiatkovo chránenej budove. Postavený bol v roku 1872, roku 1924 ho kúpil reštaurátor Karel Šroubek, po ktorom potom niesol meno a stal sa synonymom luxusu, vyhlásenej kuchyne a prvotriednych služieb. V roku 1951 bol hotel znárodnený a premenovaný na Grand hotel Evropa. Postupne chátral. Po roku 1989 bol reštituovaný a niekoľkokrát zmenil majiteľa. Od roku 2013 bol uzavretý.

Z údajov realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield vyplýva, že tento rok v Prahe nanovo otvoril tiež hotel Cloud One spoločnosti Penta. V budúcom roku sa okrem Fairmont Golden Prague očakáva otvorenie hotela Sir. V roku 2026 by do Prahy mala vstúpiť sieť Puro Hotels.