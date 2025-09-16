Americké maloobchodné tržby v auguste opäť vzrástli: Pozrite si najnovšie čísla a trendy

Maloobchodné tržby v USA sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,6 %, čo bola rovnaká miera rastu ako v júli. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tržby vzrástli o 5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v utorok zverejnila údaje federálneho ministerstva obchodu.
Spotrebiteľské výdavky sú hlavným motorom najväčšej svetovej ekonomiky. Maloobchodné tržby vzrástli v čase, keď podniky hlásia tlak na ceny v dôsledku zvýšených dovozných ciel. Tržby u predajcov automobilov a automobilových komponentov oproti júlu vzrástli o 0,5 %, zatiaľ čo predaj v reštauráciách a baroch stúpol o 0,7 %. Tržby v obchodoch s potravinami sa zvýšili o 0,3 %.
Od svojho návratu do prezidentského úradu v januári americký prezident Donald Trump uvalil 10-percentné základné clá na takmer všetkých obchodných partnerov USA. Začiatkom augusta Washington oznámil rôzne vyššie colné sadzby na desiatky krajín a regiónov vrátane Európskej únie, Japonska alebo Vietnamu. Osobitným clám zároveň čelia niektoré kategórie tovarov, ako sú automobily, oceľ a hliník.