Americké firmy výrazne zvyšujú ceny: Vyššie clá využívajú na rekordné zisky v maloobchode

Časť podnikov v USA využíva rozsiahle zvýšenie dovozných ciel na maximalizáciu svojich ziskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok (19. 9) odvolala na štúdiu poisťovne Allianz Trade.
„Najmä v prípade kávy, nápojov, spotrebnej elektroniky, oblečenia, športového tovaru, hračiek a šperkov vzrástli ceny pre koncových spotrebiteľov v USA prudšie ako dovozné náklady,“ uviedol Ano Kuhanathan, vedúci podnikových výskumov v Allianz Trade. Poisťovňa pohľadávok odhaduje, že spotrebitelia môžu za tovary ako nábytok zaplatiť o 3,6 % a za automobily, odev, šperky a obuv o 2,3 % viac, ako by sa dalo očakávať na základe dovozných nákladov. V prípade vína môže byť koncový účet o 1 % vyšší, ako by naznačovali dovozné ceny.
Zisky v maloobchodnom sektore v USA v niektorých prípadoch výrazne vzrástli. Prevádzkové marže amerických veľkoobchodníkov sa v druhom štvrťroku vyšplhali na 3,7 %, zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka to bolo len 1,8 %. V maloobchode zase predajcovia potravín zvýšili svoje zisky z 3,5 % na 4,6 %. Naproti tomu americkí diskontní predajcovia zaznamenali v minulom štvrťroku z pohľadu ziskovosti len malé zmeny ziskovosti.
Výsledky štúdie ukazujú, že časti dodávateľského reťazca jednoducho prenášajú vyššie ceny na ďalších účastníkov s cieľom udržať alebo zvýšiť svoje vlastné zisky, priblížil Kuhanathan.