Amazon ruší 14-tisíc pracovných miest: Umelá inteligencia mení budúcnosť zamestnancov

Americký internetový gigant Amazon v utorok oznámil, že zruší 14.000 pracovných miest, keďže zvyšuje výdavky na umelú inteligenciu (AI). TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.

V júni generálny riaditeľ Andy Jassy, ​​ktorý sa od svojho nástupu do funkcie v roku 2021 agresívne snaží skresať náklady, predpovedal, že generatívna umelá inteligencia v najbližších rokoch prispeje k zníženiu počtu zamestnancov.

Jassy v tom čase uviedol, že Amazon má rozpracovaných alebo v procese budovania viac ako 1000 generatívnych služieb a aplikácií umelej inteligencie, pričom toto číslo predstavuje len „malý zlomok“ toho, čo plánuje vytvoriť. O mesiac neskôr oznámil investície vo výške niekoľkých miliárd dolárov na rozšírenie cloudovej infraštruktúry a rozvoj inovácií v oblasti AI.

V utorok Beth Galettiová, viceprezidentka pre ľudské skúsenosti a technológie v Amazone, uviedla, že prepúšťanie je pokračovaním úsilia „stať sa ešte silnejším znižovaním byrokracie, odstraňovaní vrstiev a presunom zdrojov, aby sme zabezpečili, že investujeme do toho, čo je najdôležitejšie pre súčasné a budúce potreby našich zákazníkov“.

Hoci to bude zahŕňať znižovanie počtu zamestnancov v niektorých oblastiach a prijímanie zamestnancov v iných, prinesie to celkovú redukciu počtu pracovných miest o približne 14.000, dodal Amazon.

Tímy a jednotlivci, ktorých sa znižovanie počtu pracovných miest dotkne, budú o tom informovaní v priebehu utorka.

