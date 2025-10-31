Amazon prekvapil rekordným rastom tržieb a zisku v 3. štvrťroku 2025: Pomohol umelá inteligencia aj lacné ceny

Americký internetový gigant Amazon zaznamenal v uplynulom 3. štvrťroku 2025 väčší ako očakávaný nárast tržieb aj zisku. Prispeli k tomu najmä príjmy cloudovej divízie, ktoré stúpli najviac od roku 2022. Rovnako aj výdavky zákazníkov, ktorí hľadajú nízke ceny v čase, keď inflácia opäť rastie. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.
Tržby online predajcu sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšili o 13 % na 180,2 miliardy USD (156,02 miliardy eur) zo 158,9 miliardy USD v minulom roku. Cloudová divízia Amazon Web Services (AWS) vykázala medziročný nárast tržieb o 20 % na 33 miliárd USD.
„AWS rastie tempom, aké sme nevideli od roku 2022,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Andy Jassy a dodal, že Amazon naďalej zaznamenáva silný dopyt po umelej inteligencii (AI) a základnej infraštruktúre.
Čistý zisk Amazonu v 3. štvrťroku 2025 vzrástol približne o 39 % na 21,12 miliardy USD alebo 1,95 USD na akciu z 15,33 miliardy USD alebo 1,43 USD/akcia pred rokom.
Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali za 3. štvrťrok zisk 1,57 USD na akciu.
Amazon uviedol, že tento nárast bol čiastočne spôsobený investíciou do startupu Anthropic, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou.
Prevádzkový zisk sa nezmenil a zostal na vlaňajšej úrovni 17,4 miliardy USD, pričom ho zabrzdili špeciálne poplatky súvisiace s dohodou s Federálnou obchodnou komisiou (FTC) USA a nedávnym oznámením o rušení 14.000 pracovných miest. Bez týchto jednorazových položiek by prevádzkový zisk vzrástol na 21,7 miliardy USD, uviedla spoločnosť.