Adidas prepisuje rekordy: Tržby aj zisk rastú, firma zvýšila cieľ na rok 2025

Nemecký výrobca športových potrieb Adidas po silných výsledkoch v uplynulom štvrťroku zlepšil svoju celoročnú prognózu. Spoločnosť teraz očakáva, že dosiahne prevádzkový zisk vo výške dve miliardy eur namiesto pôvodne naplánovaných 1,7 až 1,8 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Revidovaný výhľad odráža aj úspešné kroky zamerané na zníženie dodatočných nákladov spôsobených clami v USA, uviedla spoločnosť v utorok. V treťom štvrťroku obrat po zohľadnení kurzových výkyvov vzrástol o 8 % na 6,6 miliardy eur. Je to najvyšší obrat v histórii spoločnosti za jedno funkčné obdobie, uviedol generálny riaditeľ koncernu Bjørn Gulden. Prevádzkový zisk sa zvýšil z 598 miliónov na 736 miliónov eur.
Podobné čísla za tretí štvrťrok plánuje Adidas zverejniť 29. októbra. Spoločnosť teraz očakáva, že po zohľadnení kurzových vplyvov dosiahne za celý rok nárast tržieb o 9 %. Doteraz vedenie koncernu predpokladalo nárast v rozsahu vyšších jednotiek percent.