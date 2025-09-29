100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?

Slováci najčastejšie hľadajú značky, ktoré sprevádzajú ich každodenný život – od supermarketov a bánk až po automobily, tipovanie či elektroniku. Najnovšia štúdia odhaľuje stovku najvyhľadávanejších brandov roku 2024 a ukazuje, kto si udržal svoje pozície, kto rástol raketovým tempom a kto naopak strácal.
Tvorcovia rebríčka navyhľadávanejších značiek sa snažili identifikovať najvýznamnejšie značky v jednotlivých kategóriách, ukázať, prečo sú úspešné, a lepšie porozumieť správaniu slovenských spotrebiteľov.
Vo všeobecnosti platí, že značka je úspešná, keď sa jej podarí vybudovať fyzickú dostupnosť, mentálnu dostupnosť, čiže ju udržať v hlavách zákazníkov, aby ju zvažovali, keď budú robiť nákupné rozhodnutia a tretím faktorom je získať dôveryhodnosť u spotrebiteľov. To znamená, že svojou ponukou a prístupom značka presvedčí zákazníkov, aby jej pri nákupe dali prednosť pred inými značkami.
„Práve dáta o vyhľadávaní značiek odrážajú celkový výkon značky vo všetkých troch vrcholoch trojuholníka a sú spoľahlivým súhrnným indikátorom úspešnosti značky, ktorý sa štandardne vyjadruje znalosťou značky či podielom značky na trhu,“ dodávajú autori štúdie.
Na zostavenie rebríčka bol použitý Brand Builder, ktorý je zameraný na analýzu vplyvu kampaní na vyhľadávanie značiek. Rebríček vznikol v spolupráci agentúr združených pod značkou Think Big Collective, ktorej súčasťou je Data on Steroids v spolupráci s magazínom Forbes. Pre zostavenie rebríčka boli použité dáta o mediálnych výdavkoch značiek a dáta o vyhľadávaní značiek na Slovensku, a to prostredníctvom Googlu.
Do porovnania bolo pritom zaradených celkovo 2000 značiek s najvyššími priemernými mediálnymi výdavkami do reklamy za posledné štyri roky. „Naším cieľom bolo identifikovať najvýznamnejšie značky v rôznych kategóriách a práve mediálne výdavky sme si zvolili ako spoľahlivý indikátor, keďže ich výška úzko súvisí so znalosťou značky a jej podielom na trhu,“ uvádzajú autori analýzy.
A ako teda dopadli jednotlivé značky v tomto porovnaní? Na výsledky sa pozrieme postupne v jednotlivých kategóriách. Kompletný rebríček 100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku nájdete na konci článku.
Automobily
Automobilky kraľujú celému rebríčku vyhľadávaní za minulý rok. V tomto, zdá sa, obľúbenom segmente Slovákov dlhodobo dominuje Škoda, ktorá si udržiava prvú pozíciu aj napriek poklesu vyhľadávaní. Druhý je Volkswagen, čo potvrdzuje silu nemeckej skupiny VW na Slovensku. Na treťom mieste je značka BMW, ktorá si stále drží prémiovú pozíciu. „Automobily tvoria až 44 % objemu hľadaní top 21 najväčších segmentov. Veľkosť tohto segmentu významne zväčšuje aj trh ojazdených vozidiel, čo nie je typické pre iné segmenty,“ uvádzajú autori štúdie.
Tipovanie a lotérie
Najviac sa v tejto kategórií vyhľadáva Tipsport, ktorý narástol o 22 %. Silný posun zaznamenala aj Fortuna, ktorá sa priblížila k lídrovi. Tretí je Tipos, pri ktorom záujem ostal stabilný. Tipovanie a lotérie predstavujú druhý najväčší segment, čo hovorí o pozitívnom vzťahu slovenských spotrebiteľov k hazardným hrám a napovedá, koľko času trávia sledovaním športových podujatí.
Supermarkety
Kaufland je najsilnejší, pričom jeho vrchol hľadanosti prichádza počas vianočných kampaní. Lidl má vyrovnanejší priebeh počas celého roka a pokračuje v raste. Treťou najhľadanejšou značkou je Tesco. „V kategórii supermarketov dominujú dvaja hráči – Kaufland a Lidl, každý však s odlišnou dynamikou. Kaufland už štyri roky po sebe zaznamenáva výrazný sezónny nárast vyhľadávanosti v decembri,“ uvádza Dominika Múdra Strategy Director vo firme Wiktor Leo Burnett.
Elektronika
Jednotkou je Samsung, ktorý zostáva najväčším hráčom. Druhé miesto obsadila značka Xiaomi, ktorá si buduje pevnú základňu. Tretím najhľadanejším je Garmin, ktorý rástol vďaka špecializovanému outdoorovému portfóliu.
Predajne pre dom, byt a záhradu
Prvou trojkou sú v tejto kategórii Merkury Market, IKEA a JYSK. Merkury Market dominuje v objeme hľadanosti, IKEA ťaží zo silného brandu a online predaja a JYSK má sezónne vrcholy najmä počas sviatkov.
