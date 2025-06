ZMOS kritizuje zmrazenie eurofondov: Samosprávy prišli o istotu, vláda sľubuje nové riešenia

Na snímke logo na budove, v ktorej sídli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zmrazenie eurofondov je neférové voči samosprávam a spochybňuje výsledky dialógu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Uviedlo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré so znepokojením prijalo stredajšie (18. 6.) vyjadrenia šéfa rezortu investícií Samuela Migaľa (nezávislý) a uznesenie vlády SR, ktorým sa zmrazí 50 % alokácie z flexibility eurofondov pre samosprávy v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.

„O to väčšie je naše sklamanie, že k rozhodnutiu vlády došlo len deň po tom, ako sa uskutočnilo pracovné rokovanie predsedu ZMOS Jozefa Božika a ďalších zástupcov združenia s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuelom Migaľom. Na tomto stretnutí zaznelo uistenie, že samosprávy nebudú pripravené o 400 miliónov eur určených na regionálne priority a samosprávy majú predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok do systému ITMS, v rozsahu najmenej 60 % z celkovej alokácie, prostredníctvom rád partnerstva a kooperačných rád,“ priblížilo združenie.

Stredajšie rozhodnutie vlády preto považuje za neočakávaný obrat, ktorý zneisťuje samosprávy a spochybňuje deklarovanú dôveru a partnerstvo medzi štátom a územnou samosprávou. Na poslednom sneme ZMOS viacerí predstavitelia vlády vo svojich príhovoroch opakovane vyzdvihovali mestá a obce ako základné piliere verejnej správy a ako kľúčových partnerov štátu pri zabezpečovaní služieb občanom. „Dnešný krok však ide proti týmto vyhláseniam,“ podčiarklo ZMOS.

Združenie opätovne deklaruje svoju pripravenosť na dialóg a spoluprácu, no zároveň očakáva férový prístup a stabilné prostredie, v ktorom budú samosprávy môcť napĺňať svoje úlohy v prospech obyvateľov. „Mestá a obce nie sú problémom, ale riešením. Sú najbližšie k občanovi a za svoju prácu sa zodpovedajú priamo jemu, nie politickým náladám,“ skonštatoval predseda ZMOS Jozef Božik.

Tento krok skritizovala aj Únia miest Slovenska a opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Rezort investícií však samosprávy ubezpečil, že žiadne finančné prostriedky z eurofondov im nezaniknú. Prostriedky sa na územie vrátia buď cez nové programy alebo prostredníctvom iných mechanizmov podpory, vysvetlil minister investícií Samuel Migaľ s tým, že ak by neboli peniaze takto prerozdelené, hrozilo by ich prepadnutie. Slovensko by mohlo podľa neho prísť až o 700 miliónov eur, ak by nepristúpilo k technickému zásahu.

„Pokiaľ ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pán Božik predloží jediný projektový zámer, ktorý je aktuálne ohrozený, pán minister Samuel Migaľ je pripravený osobne sa mu prísť ospravedlniť do Partizánskeho,“ uviedlo v reakcii Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Rezort tvrdí, že samosprávy majú ešte minimálne dvojročnú rezervu. „ZMOS by mal pochopiť, že ich cieľom by nemalo byť len zhromažďovanie čo najväčšieho objemu prisľúbených finančných prostriedkov, ktoré napokon nevyužijú a budú musieť vrátiť späť do Bruselu, naopak cieľom by malo byť, aby sa tieto financie čo najskôr pretavili do maximálneho množstva projektov v prospech obyvateľov. Viac informácií poskytneme na budúci týždeň,“ dodalo MIRRI.