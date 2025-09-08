Investícia, ktorá sa zaplatí sama: Zelená strecha zďaleka nie je len o estetike a ekológii

Určite ste si už všimli budovu so zelenou strechou a možno vám napadlo, prečo vlastne niekto vysadí rastliny práve tam. Odpoveď je jednoduchá – nejde len o estetiku, ale o chytrú investíciu, ktorá šetrí peniaze, energiu aj životné prostredie. Množstvo podobných projektov pritom aj v súčasnosti vyrastá na Slovensku.
Vegetačné strechy, bežne označované ako zelené strechy, predstavujú viacvrstvové systémy integrujúce živú vegetáciu do strešnej konštrukcie budov. V súčasnom urbanizme sa stávajú dôležitým nástrojom pre adaptáciu miest na klimatické zmeny a pre zmierňovanie negatívnych dopadov hustej zástavby. Ich implementácia presahuje čisto estetickú funkciu a stáva sa strategickým prvkom zelenej infraštruktúry, ktorý prispieva k ekologickej stabilite a funkčnosti mestského prostredia.
Jednou z kľúčových funkcií vegetačných striech je termoregulácia. Zatiaľ čo povrch konvenčnej strechy môže v letných mesiacoch dosiahnuť teplotu až 80 °C, povrch zelenej strechy sa vďaka evapotranspirácii a tieniacej schopnosti rastlín udržiava na úrovni približne 25–35 °C. Tento efekt nielen znižuje prehrievanie interiéru a náklady na klimatizáciu, ale prispieva aj k zmierneniu fenoménu mestského tepelného ostrova. Nemenej dôležitý je manažment zrážkovej vody. Systémy sú schopné zadržať 30 až 90 % zrážok v závislosti od typu a hrúbky substrátu, čím sa spomaľuje odtok a znižuje zaťaženie kanalizačných sietí pri prívalových dažďoch.
Z environmentálneho hľadiska vegetácia na strechách aktívne prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia. Rastliny filtrujú prachové častice, absorbujú oxid uhličitý a produkujú kyslík. V mestskom prostredí, kde sú prirodzené biotopy často fragmentované, poskytujú zelené strechy útočisko pre hmyz, najmä pre opeľovače ako včely a motýle, a podporujú tak lokálnu biodiverzitu.
Z ekonomického a stavebno-technického hľadiska prinášajú zelené strechy významné dlhodobé prínosy. Vďaka dodatočnej tepelnej izolácii znižujú energetickú náročnosť budov, a to tak v lete pri chladení, ako aj v zime pri vykurovaní. Kľúčovým prínosom je predĺženie životnosti hydroizolačnej vrstvy strechy. Vegetačné súvrstvie ju chráni pred UV žiarením a extrémnymi teplotnými výkyvmi, čím sa jej životnosť môže predĺžiť dvoj- až trojnásobne. Substrát a vegetácia zároveň fungujú ako účinná akustická izolácia, ktorá tlmí vonkajší hluk.
Implementácia vegetačných striech si vyžaduje odborný prístup, najmä s ohľadom na statické zaťaženie konštrukcie, ktoré sa líši pri extenzívnych (nižšia záťaž, nenáročná údržba) a intenzívnych systémoch (vyššia záťaž, v podstate strešné záhrady). Napriek vyšším počiatočným nákladom predstavujú vegetačné strechy investíciu, ktorá integruje ekologické, ekonomické a stavebno-fyzikálne výhody. Stávajú sa tak neoddeliteľnou súčasťou modernej, udržateľnej architektúry a prispievajú k tvorbe odolnejších mestských ekosystémov.
Príklad z hlavného mesta
Jeden z projektov so zelenou strechou aktuálne vyrastá aj v bratislavskej Devínskej Novej Vsi s názvom Stockerka. „Na projekte Stockerka pracujeme s konceptom, ktorý kombinuje blízkosť prírody s modernými prvkami urbánneho dizajnu. Zelené strechy vnímame ako kľúčovú súčasť tejto rovnice. Zlepšujú mikroklímu, podporujú biodiverzitu a zvyšujú kvalitu života obyvateľov,“ uviedla Development Director v skupine Proxenta Ivana Baluchová.
Na prvých bytových domoch A a B sú už dokončené zelené strechy, ktoré prinášajú estetickú hodnotu aj konkrétne benefity pre obyvateľov a životné prostredie. Realizácia ďalších zelených striech je v príprave a čoskoro bude mať každý bytový dom v komplexe svoj vlastný zelený „živý“ strop.
„Našou ambíciou je priniesť do Devínskej Novej Vsi projekt, ktorý bude nielen architektonicky hodnotný, ale aj funkčný, ekologický a príťažlivý pre všetky generácie. Stockerka má byť miestom, kde si ľudia nájdu domov – medzi mestom a prírodou,“ dodal šéf skupiny Proxenta Pavol Kožík.
