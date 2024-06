Záujem o rekreačné nehnuteľnosti výrazne klesá, majitelia ich začali rozpredávať

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/_Alicja_

Záujem o rekreačné nehnuteľnosti výrazne klesá. Kým počas pandémie dopyt po rekreačných nehnuteľnostiach vzrástol, aktuálne majitelia prestávajú chaty využívať a začínajú ich rozpredávať. Odráža sa to aj na cene, ktorá poklesla už o 10 až 15 %. Vyplýva to zo zistení siete realitných kancelárií RE/MAX.

„Rekreačné nehnuteľnosti sú večnou témou. Sú to jediné typy nehnuteľností, ktoré nemusíme aktívne vyhľadávať k náboru do ponuky, v podstate prídu samy,“ priblížil situáciu na trhu Peter Kerestény z RE/MAX Homecentre Banská Bystrica. Dodal, že v súčasnosti je v ponuke realitnej kancelárie 73 nových rekreačných nehnuteľností. Do ponuky sa pritom dostávajú aj nehnuteľnosti v atraktívnych lokalitách, ako Donovaly, Staré Hory, Tajov či apartmány na južnej strane Chopku.

„V minulosti v rámci našej kancelárie boli približne 2 až 3 nehnuteľnosti tohto typu v ponuke a ich predaj bol často realizovaný do 2 mesiacov od náboru do ponuky,“ spresnil Kerestény.

Pokles záujmu o rezidenčné nehnuteľnosti sa odrazil aj na ich cene. Sumy, za ktoré tieto nehnuteľnosti ich majitelia kúpili v rokoch 2021 až 2022 sú podľa realitného odborníka v súčasnosti nereálne. „Pokles cien rekreačných nehnuteľností je na úrovni 10 – 15 %, odhadujeme, že ceny ešte klesnú, keďže ponuka ďaleko prevyšuje dopyt,“ vysvetlil Kerestény.

Ceny tiež závisia od stavu nehnuteľnosti a lokality

V súčasnosti sa ceny pohybujú od 100 eur za štvorcový meter (m2) pri záhradných chatkách až po 4800 eur/m2 za exkluzívne zrubové chalety v horských oblastiach. Ceny tiež závisia od stavu nehnuteľnosti a lokality.

Rekreačné nehnuteľnosti v atraktívnych lokalitách sú stále populárne, podľa realitného odborníka však súčasná situácia na trhu naznačuje, že treba prehodnotiť ceny i podmienky predaja.