Zákon o krajinnom plánovaní z plánu obnovy stiahneme z parlamentu, uviedol Taraba

Minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stiahne zákon o krajinnom plánovaní z rokovania aktuálnej schôdze parlamentu. Krajinno-plánovacia štúdia by tak mala byť súčasťou zákona o územnom plánovaní. Po rokovaní vlády to uviedol šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že to chcú presadiť cez pozmeňujúci návrh k inému zákonu. Prijatie zákona o krajinnom plánovaní je zahrnuté v pláne obnovy. Taraba dlhodobo túto legislatívu kritizoval a komunikoval o nej aj s Európskou komisiou.

„Zhodli sme sa na tom, že Slovensko primárne nepotrebuje ďalší zákon,“ poznamenal minister. Bolo by tu podľa neho riziko duplicitných procesov, pretože Slovensko by malo aj zákon o územnom plánovaní, aj zákon o krajinnom plánovaní. Stavebný proces by tak bol dvojnásobne dlhší, čo Taraba považuje za neprijateľné. „Na druhej strane uznávame, že mať krajinotvorné plány je dobrá vec, napríklad pre prípady, aby vám niekto nemohol pred historickú budovu postaviť nejaký stožiar alebo veterný park,“ skonštatoval šéf rezortu.

Zároveň podotkol, že zákon o krajinnom plánovaní bol výmyslom predošlej vlády, ktorá ho nevedela prijať. Z plánu obnovy nemá envirorezort vyriešenú otázku výkupu súkromných pozemkov v národných parkoch. Taraba však tvrdí, že aj v tomto prípade našli riešenie, ktoré v dohľadnom čase predstaví. Minister tiež deklaroval, že MŽP nie je a nebude problémom pri čerpaní peňazí z plánu obnovy či pri čerpaní eurofondov. Zákon o krajinnom plánovaní bol na schôdzi Národnej rady SR v druhom čítaní. Legislatíva mala zvýšiť a zlepšiť ochranu krajiny a jej hodnôt.