Základnú i materskú školu v obci Kolačkov rekonštruujú: Ich kapacita sa tak zvýši

Budova základnej školy v Kolačkove spolu s informačnou tabuľou o prestavbe. Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

V obci Kolačkov neďaleko Starej Ľubovne v súčasnosti rekonštruujú objekt materskej školy (MŠ) a obnovou už prechádza aj miestna základná škola (ZŠ). Starosta obce Pavol Zamiška uviedol, že projekt realizujú vďaka dotácii z plánu obnovy. Deti museli presťahovať, keďže práce nebolo možné realizovať počas prevádzky.

Na snímke rozostavaná budova materskej školy v Kolačkove. Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

„Z budovy, kde bola okolo roku 1900 prvá základná škola v obci, teraz staviame materskú škôlku. Jej kapacita sa po dostavbe zvýši na 84 detí. Práce sa začali ešte v septembri minulého roka, skolaudovaná by mala byť začiatkom septembra,“ uviedol starosta. Náklady na obnovu sú v tomto prípade približne 1,2 milióna eur. Súčasťou škôlky budú po novom tri veľké triedy s kompletným vybavením a so spálňami. Okrem toho v MŠ po dostavbe pribudne kuchyňa s jedálňou, ktorá bude slúžiť aj pre žiakov ZŠ. Aktuálne je v škôlke 51 detí, ktoré dočasne presunuli do susednej Novej Ľubovne.

Deti presťahovali do iných priestorov

Budovu základnej školy odovzdali zhotoviteľovi stavby v januári. Polovica detí sa tak učí v budove bývalej fary a druhá v dočasnej kontajnerovej škole na ihrisku. Náklady na rekonštrukciu dosiahnu zhruba štyri milióny eur. Namiesto pôvodne štyroch učební ich bude v ZŠ šesť a pribudne k nim aj 12 tzv. „špeciálnych“ učební a priestor pre školský klub detí. V tomto prípade by mala byť stavba ukončená o rok v apríli. Je však možné, že termín sa posunie, keďže proces výstavby zdržalo verejné obstarávanie a takisto nutnosť presťahovať deti do iných priestorov. Starosta však verí, že školský rok 2026/2027 už začnú v nových školských priestoroch. „Aby to bolo komplexné, tak cez ďalší projekt zrekonštruujeme aj budovu telocvične, ktorá je pri základnej škole,“ dodal starosta.

Na snímke budova materskej školy v Kolačkove 24. februára 2025. Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Upozornil, že pred rekonštrukciou sa mohlo v jednozmennej prevádzke v ZŠ vzdelávať 155 detí. Po zrekonštruovaní celého objektu a dobudovaní dvoch častí sa kapacita zvýši až na 450 detí. To by malo podľa starostu postačovať na najbližších desať a viac rokov. V súčasnosti školu navštevuje približne 220 žiakov.

Okrem školských budov sa vďaka dotácii z plánu obnovy podarilo v Kolačkove zrekonštruovať aj obecný úrad, a to za necelých 300 000 eur.

Obec Kolačkov má v súčasnosti približne 1300 obyvateľov, z toho zhruba 500 žije v marginalizovanej rómskej komunite.