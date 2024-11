V tejto krajine sú najdostupnejšie nehnuteľnosti na bývanie! Slovensko je na chvoste rebríčku

Foto: freepik.com/ freepik

Najdostupnejšie nehnuteľnosti na bývanie v Európe pri zohľadnení priemernej mesačnej mzdy má Dánsko. Česká republika je po Slovensku naopak druhá najhoršia. Vyplýva to zo správy spoločnosti BestBrokers, ktorá porovnáva pomer ceny nehnuteľností určených na bývanie k príjmom v 35 európskych krajinách.

Dom s rozlohou 100 metrov štvorcových stojí v Dánsku podľa údajov spoločnosti Numbeo 441 791,15 eura. To zodpovedá približne 114 priemerným mesačným reálnym čistým mzdám. Priemerné náklady na obstaranie domu rovnakej veľkosti v celej Európe sú oveľa vyššie, zodpovedajú 190 mzdám.

Na druhom mieste je Írsko so 123 mesačnými mzdami, tretí je Švédsko. Tam je na obstaranie domu o rozlohe 100 m2 potrebných 129 mesačných miezd. Prvú päticu dopĺňajú Španielsko a Belgicko.

Naopak najhoršie je na tom Slovensko, kde ľudia na obstaranie rovnakej nehnuteľnosti potrebujú zhruba 297 mesačných miezd. Aby si ľudia mohli takéto bývanie dovoliť, potrebujú na to teda 24 rokov a deväť mesiacov. V Česku si možno dom zaobstarať za 274 miezd. Medzi päť krajín s najhoršou dostupnosťou bývania ďalej patria Slovinsko, Čierna Hora a Bosna a Hercegovina.

Správa tiež uvádza, že najvyššie predajné ceny bytov v Európe sú vo Švajčiarsku, kde je cena za meter štvorcový 14 185 eur, a v Luxembursku, kde je to 8 953 eur za meter štvorcový. Naopak najnižšie sú ceny v Moldavsku, kde je cena 1 314 eur za m2 a v Severnom Macedónsku, kde to je 1 420 eur za m2. V Česku cena predstavuje 3 900,52 eur za meter štvorcový.

Najvyššia reálna mzda v Európe je vo Švajčiarsku, v prepočte 5 824 eur, nasleduje Dánsko, kde je to 3 857 eur za mesiac. Najnižšie mzdy majú v Moldavsku, a to 566 eur a v Severnom Macedónsku, kde je to 661 eur. Priemernú mzdu v Česku BestBrokers uvádza ako 1 420 eur.

Analytici BestBrokers pri zisťovaní odhadu reálnej dostupnosti bývania použili priemerné ceny nehnuteľností zo porovnávacieho webu Numbeo a uskutočnili rozsiahly prieskum čistých miezd.