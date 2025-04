V Slovenskom raji sa pripravuje veľký projekt za milióny: Toto má vyrásť namiesto starého hotela! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (12) Vizualizácia projektu Areál Nový Slalom. Foto: enviroportal.sk/SIMBA reality

Obec Mlynky na juhovýchodnom okraji národného parku Slovenský raj má dostať novú dominantu. Namiesto opusteného Hotela Slalom, ktorý sa má zbúrať, chce totiž investor s maďarským pozadím vybudovať nový rekreačný areál za milióny eur.

Jeho súčasťou majú byť podľa materiálu predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie až štyri apartmánové budovy spolu s takmer 240 apartmánmi. Vo všetkých štyroch budovách majú dominovať 2-izbové apartmány, ktoré majú tvoriť až viac ako 85 percent zo všetkých obytných priestorov. Zvyšok budú tvoriť 1-izbové apartmány a v najmenšej miere 3-izbové apartmány. Všetky apartmánové domy majú byť medzi sebou prepojené.

Prvý z apartmánových domov je navrhovaný ako sedempodlažná budova bez podpivničenia. Rozšírené prvé podlažie má pritom okrem priestorov recepcie ponúkať aj ďalšiu vybavenosť ako wellness, reštauráciu či detský kútik. Nasledovať majú tri typické podlažia a následne tri ustupujúce podlažia kopírujúce sklon strechy, na ktorých budú umiestnené jednotlivé apartmánové jednotky.

Zvyšné tri apartmánové domy sú taktiež navrhované ako sedempodlažné budovy bez podpivničenia. V druhej budove je občianska vybavenosť plánovaná na prvých dvoch podlažiach, kde sa má nachádzať okrem reštaurácie a detského kútika aj kuchyňa. V tretej a štvrtej budove má byť prvé nadzemné podlažie využité na kryté státia a hlavné vstupy do apartmánových domov.

V rámci areálu plánuje investor vybudovať aj vyše 270 parkovacích miest. Väčšina, spolu 240 parkovacích miest, by mala byť situovaná v exteriéri. Ďalších 33 parkovacích státí je navrhovaných pod spomínanými dvoma apartmánovými budovami. Celý areál by po jeho dokončení malo podľa predpokladov investora obsluhovať 20 zamestnancov.

Odhadované náklady na projekt s názvom Areál Nový Slalom, ktorý je situovaný len 200 metrov od lyžiarskeho strediska Ski Gugel Mlynky (Kruhová), predstavujú 16 miliónov eur. Investorom je košická spoločnosť Simba reality, ktorej jediným vlastníkom je firma MTH RE Fund Korlátolt Felelősségű Társaság so sídlom v Budapešti. Začiatok výstavby je naplánovaný na marec 2026 a ukončená by mala byť do konca roka 2029.