V Poprade oživujú gigantický developerský projekt: Toto má vyrásť na mieste bývalého pivovaru! (foto)

O tom, čo má vyrásť na mieste niekdajšieho pivovaru v Poprade, sa hovorí už vyše dekádu. Aktuálne sa zrejme veci posúvajú dopredu a podtatranské mesto je o krok bližšie k novej dominante za desiatky miliónov eur.

Panoráma mesta Poprad by sa už o pár rokov mala výrazne zmeniť. Na mieste bývalého pivovaru Tatran má totiž po novom vyrásť polyfunkčný komplex za desiatky miliónov eur. Celý projekt má byť charakteristický troma výškovými budovami. O bezprecedentnom projekte pre podtatranské mesto sa hovorí už roky, aktuálne však už investor predložil konkrétny zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Samotný popradský pivovar pritom už postupne mizne zo zemského povrchu. Z pôvodných 13 budov v areáli zostali stáť podľa zámeru už len štyri, ktoré investor plánuje taktiež všetky zbúrať. Ide o dve budovy sladovne, vodojem a trafostanicu.

Po asanácii zvyšných budov pivovaru a príprave územia chce investor spustiť prvú etapu výstavby projektu, ktorá má zahŕňať obchodné centrum, podzemný parking a jeden z bytových domov. Vybudovaná má byť aj priľahlá dopravná, energetická a iná infraštruktúra. V druhej etape chce vybudovať druhý bytový dom, v tretej etape komunitné centrum.

Nasledovať by mala štvrtá etapa s plánovaným vybudovaním parkovacieho domu a posledného bytového domu v rámci celého projektu. V poslednej piatej etape chce investor postaviť ešte administratívne centrum. Projekt by sa vo finále mal rozprestierať na pozemku takmer 33-tisíc metrov štvorcových, z čoho zastavaná plocha by mala byť niečo vyše 17-tisíc metrov štvorcových.

Dominovať majú tri 25-poschodové budovy

Projekt počíta so štyrmi podzemnými parkovacími podlažiami a celkovo s vyše tisíckou parkovacích miest. Obchodné centrum má byť situované v prvých dvoch nadzemných podlažiach projektu. Bytové domy sú projektované s 25 nadzemnými podlažiami, majú byť teda novými dominantami celého Popradu.

Začiatok výstavby podľa zámeru investor, ktorým je spoločnosť Centrum park ovládaná známym košickým exposlancom za Smer-SD Ladislavom Lazárom, podľa zámeru plánuje už na jar tohto roku a predpokladané ukončenie stavby je naplánované na október 2030. Celkové náklady stavby vrátane pozemku odhaduje investor pre tento región na bezprecedentných 85 miliónov eur.

„Navrhované polyfunkčné centrum nielen zásadným spôsobom prispeje k prirodzenému funkčnému začleneniu tohto územia (likvidáciou súčasného brownfieldu a jeho nahradením funkciami, zodpovedajúcimi charakteru okolia) do existujúcej zástavby, ale vytvorí aj novú architektonickú dominantu širšieho centra, zodpovedajúcu postaveniu a charakteru mesta Poprad ako vstupnej brány do Vysokých Tatier,“ uvádza v zámere investor.