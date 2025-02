V Bratislave sa chystá unikátny projekt: Pozrite sa, čo vyrastie pri jazere Zlaté piesky! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (14) Vizualizácia projektu Areál voľného času Zlaté piesky. Zdroj: envroportal.sk/VIG ZP

Bratislavčania sa môžu tešiť na zásadnú revitalizáciu jednej z najpopulárnejších rekreačných lokalít v meste. Spoločnosť Kooperatíva totiž oficiálne rozbieha projekt Areálu voľného času Zlaté piesky za vyše 16 miliónov eur. Celá lokalita sa tak zmení na nepoznanie.

Obľúbená rekreačná oblasť obyvateľov a návštevníkov Bratislavy sa dočká po dlhých desaťročiach svojej revitalizácie. Takto informovala ešte koncom januára poisťovňa Kooperativa o svojom novom investičnom zámere na bratislavských Zlatých pieskoch. Celý projekt pritom postupne posúva ďalej a aktuálne ho už predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Dozvedeli sme sa tak ďalšie detaily o tom, čo sa pri populárnom jazere chystá.

Súčasťou projektu je pritom výstavba krytej plavárne, vonkajšieho kúpaliska, zóny tzv. glampingu ale aj množstvo ďalších objektov pre verejné využitie a prenájom. Nový Areál voľného času Zlaté piesky vznikne na pozemkoch Kooperativy, ktoré nadobudla ešte v roku 2021. Situované sú medzi Studenou ulicou a samotným jazerom Zlaté piesky. Oficiálnym vlastníkom pozemkov ako aj investorom stavby je spoločnosť VIG ZP, ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Kooperativy.

V projektovom zámere sa uvažuje s výstavbou viacerých objektov slúžiacich na šport a rekreáciu, ako aj s vybudovaním celkového vonkajšieho areálu pre trávenie voľného času, ktorý ťaží z optimálnej polohy na doteraz neupravenom brehu Zlatých pieskov.

Páči sa vám projekt Areálu voľného času Zlaté piesky? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Zámer výstavby je členený na dve hlavné časti. Prvú časť areálu bude zo severnej strany tvoriť Dom športu s krytou plavárňou s dvomi bazénmi, fitness, relaxačným centrom a ubytovacím zariadením s deviatimi nadzemnými podlažiami s kapacitou 96 izieb. Druhá časť projektu prinesie do tejto lokality rozsiahly pavilónový komplex v rámci nábrežnej zóny,“ informuje Kooperativa.

Vonkajší areál s dvomi bazénmi

Vonkajšia časť bude podľa investora pozostávať z uzavretého areálu s kúpaliskom s dvomi vonkajšími bazénmi a priestorom na relaxačné a cvičebné aktivity. Súčasťou bude aj detské ihrisko s hracími prvkami, altánkami a zeleňou, pribudnúť má aj eventová plocha na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Pozrite sa, čo má vyrásť na Zlatých pieskoch v našej galérii:

V južnej časti nábrežia sa počíta s umiestnením glampingu – zóny s menšími objektmi na prenájom ubytovania. Na nábreží je naplánovaná stupňovitá pláž s mólom pre pristavenie prenajímateľných člnov a vodných bicyklov. Samozrejmosťou projektu je plánovaná prístupová komunikácia a parkovisko.

Celý areál sa má rozprestierať na ploche vyše 43-tisíc metrov štvorcových, z čoho zastavaných má byť niečo vyše 5000 metrov štvorcových. Najväčšou stavbou celého projektu má byť Dom športu so zastavanou plochou cez 2000 metrov štvorcových, ktorého súčasťou má byť okrem krytého bazénu, fitness a wellness centra aj spomínaný deväťpodlažný hotel.

A kedy sa Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta môžu na tieto novinky tešiť? Predpokladaný začiatok výstavby je podľa podkladov predložených na posudzovanie vplyvov na životné prostredie plánovaný na apríl 2026. Výstavba by mala trvať dva roky a podľa aktuálnych plánov by mohla byť ukončená v apríli 2028. Samotný investor pritom avizoval, že by chcel mať areál otvorený na letnú sezónu 2028.

Na slovenské pomery pomerne rozsiahly projekt zameraný na rekreáciu si pritom vyžiada aj značné finančné prostriedky. Investor aktuálne odhaduje náklady na celú stavbu na úrovni zhruba 16,5 milióna eur.