Úrodná pôda končí v rukách špekulantov: SPPK varuje farmárov, dávajte si pozor na praktiky pochybných firiem!

Obchodovanie s pôdou a pozemkami nie je žiadnou novinkou a čelíme mu aj na Slovensku. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) preto upozorňuje na podozrivé praktiky niektorých firiem. Dajte si pozor, aby ste o svoje pozemky neprišli zbytočne.

Podľa informácií SPPK niektoré firmy špekulatívne nakupujú pôdu. Upozorňujú na to samotní poľnohospodári, ktorí zaznamenali viacero pribúdajúcich prípadov. Ide predovšetkým o nakupovanie ornej pôdy. Rôzne firmy rozposielajú slovenským majiteľom alebo nájomcom pozemkov listy s ponukou výhodného nákupu.

Podľa prieskumu SPPK takéto ponuky najčastejšie dostávajú poľnohospodári pôsobiaci v oblasti Liptova, Martina, Levíc, Dunajskej Stredy, Levoče alebo Trenčína. Firmy, ktoré sa zaujímajú o nákup pôdy, vo svojom názve často používajú slová ako napríklad „AGRO“, „farma“ alebo „poľnohospodári“. Podľa predmetu podnikania sa ale poľnohospodárskej prvovýrobe nevenujú, a dokonca ide aj o spoločnosti so sídlom mimo územia SR.

Pôdu predávajú ďalej drahšie, ako ju nakúpili

Takto odkúpená úrodná pôda sa v niektorých prípadoch môže stať aj stavebným pozemkom. „Firmy v listoch deklarujú, že po odkúpení pôdy sa budú poľnohospodárstvu naďalej venovať. No vieme aj o prípadoch, kedy tieto subjekty nakúpenú pôdu ponúkli na ďalší predaj za sumy oveľa vyššie, než zaplatili pri odkúpení od predchádzajúcich majiteľov,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.

Ďalej dodáva, že síce nemôžu nijakým spôsobom rozporovať nákup pôdy a jej následný predaj za účelom zisku, avšak považujú to za neférové. Obchodovanie s pôdou by sa nemalo podľa jeho slov zakrývať tvrdeniami o poľnohospodárskej produkcii.

SPPK tiež uvádza, že v podmienkach slobodného trhu nie je možné obmedziť predaj pozemkov či vylúčiť kohokoľvek z možnosti nákupu pozemkov. To platí aj pre subjekty, ktoré nakupujú pozemky ako investíciu, resp. na následný predaj so ziskom. Firmy teda môžu nakúpiť úrodnú pôdu aj bez ďalšieho následného záujmu využiť ju na poľnohospodársku produkciu. A to aj napriek tomu, že pôvodne v listoch poľnohospodárom tento cieľ deklarujú.

Poľnohospodári s predajom súhlasiť nemusia

Predseda SPPK si je vedomý toho, že regulácia predaja pôdy je v podmienkach európskeho priestoru mimoriadne komplikovaná. Na druhej strane by ale chceli zachovať čo najviac poľnohospodárskej pôdy na účel, na ktorý je určená, teda na výrobu potravín.

Aj preto spustili informačnú kampaň, aby sa tieto špekulatívne praktiky dostali k širokej verejnosti a hlavne k majiteľom pôdy. V prípade, že by dostali ponuku na predaj pôdy, ktorá sa im nebude pozdávať, môžu sa obrátiť na advokáta, ktorý posúdi serióznosť takejto ponuky.

V niektorých regiónoch spustili vlastné informačné kampane aj samotní poľnohospodári. Sú toho názoru, že lepšie je zostať oboznámený s rizikom predaja pôdy, než sa neskôr dozvedieť, že sa na bývalom poli už nepestuje, ale stavia. Každý majiteľ pôdy by si mal uvedomiť, že pôda by nemala byť považovaná za bežný kapitálový prostriedok.

„Dohodli sme sa s obcami, že rozhlasom informujeme o takýchto praktikách niektorých firiem. Napísali sme aj listy so širším vysvetlením problému, ktoré roznášajú do schránok brigádnici. Podľa nášho prieskumu niektoré firmy nemajú seriózny zámer produkovať potraviny. Je naším cieľom o tom informovať tých, ktorí vlastnia pôdu alebo ju majú v nájme a venujú sa poľnohospodárstvu,“ opísal situáciu v trenčianskom regióne predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trenčín Martin Švajda.

Pozor aj na podvody

Špekulatívne praktiky firiem nie sú jediné, na čo by si mali dávať slovenskí poľnohospodári pozor. Ešte počas leta Ministerstvo vnútra SR upozorňovalo na realitné podvody predovšetkým v Žilinskom regióne.

Občania dostávali do poštových schránok listy od rôznych osôb, ktoré sa ponúkali, že kúpia polia alebo dokonca nehnuteľnosti daných majiteľov. Ceny ale boli výrazne nižšie a nevýhodné, než ich bežná trhová hodnota.

Ak od niekoho dostanete ponuku na odpredaj vášho majetku alebo pozemkov, dobre si to premyslite, aby ste sa nestali ďalšou obeťou podvodníkov.