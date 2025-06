Trh s bývaním je pod tlakom: Čo urobí slabá ponuka a klesajúce úroky s cenami nehnuteľností?

Ilustračné foto. Foto: TASR

Slabá výstavba, rekordné ceny bytov a ďalšie znižovanie sadzieb zo strany ECB predstavujú ďalší tlak na slovenský trh s bývaním. Dopyt zostáva silný, no dostupných bytov pribúda pomalšie. Môže kombinácia obmedzenej dostupnosti a lacnejšieho financovania ešte viac vyhnať ceny nehnuteľností nahor?

Slovenský realitný trh zaznamenal v úvode tohto roka výraznejší rast cien nehnuteľností. Zároveň dáta zo stavebníctva potvrdzujú útlm v novej výstavbe, čo ovplyvňuje ponuku na trhu. Analytik spoločnosti Proxenta Slavomír Frešo upozorňuje, že súhra týchto faktorov na realitnom trhu sa môže podpísať pod rastúce ceny nehnuteľností, a to minimálne v najbližšom období.

Národná banka Slovenska nedávno informovala, že ceny bývania v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástli o 4 % a medziročne ich rast presiahol 11 %. Priemerná cena nehnuteľností na bývanie tak dosiahla 2700 eur za meter štvorcový. Tento rast bol ťahaný najmä cenami bytov, ktoré dosiahli historické maximum na úrovni 3041 eur a vykázali 5-percentný medzikvartálny nárast.

K tomu Štatistický úrad SR doplnil informáciu, že za prvý štvrťrok tohto roka bol počet dokončených bytov na úrovni 3119 najnižší za posledných deväť rokov. Keďže dostupných bytov pribúda pomalšie, predstavuje to podľa Slavomíra Freša ďalší tlak na rast cien nehnuteľností u nás.

Drahším nehnuteľnostiam sa zrejme nevyhneme

Aktuálne navyše Európska centrálna banka (ECB) minulý týždeň opäť znížila kľúčové úrokové sadzby. Pre záujemcov o bývanie je to ďalší signál, že by v dohľadnej dobe banky mohli znížiť výšku úrokov pre nové hypotéky. To znovu ešte viac zvýši dopyt po nehnuteľnostiach. „Toto všetko sú dôvody, pre ktoré sa dá povedať, že minimálne pre najbližšie obdobie môžeme očakávať ďalší rast cien nehnuteľností,“ upozorňuje Frešo.

Aktuálne nastavenie menovej politiky je podľa predstaviteľov ECB neutrálne, čo znamená, že úrokové sadzby nebrzdia ani nestimulujú ekonomiku. Podľa odhadov niektorých analytikov by si mohla dať ECB počas leta prestávku vo svojom cykle uvoľňovania menovej politiky. Až ďalší vývoj tak ukáže, či sa dočkáme ešte ďalšieho zníženia úrokových sadzieb a v akom rozsahu.

Rada guvernérov ECB minulý týždeň vo štvrtok znížila svoje hlavné úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Depozitná sadzba klesla na 2 %, sadzba hlavných refinančných operácií na 2,15 % a jednodňových refinančných operácií na 2,40 %.