Panoráma Bratislavy sa radikálne zmení: Takto má vyzerať druhý najvyšší mrakodrap v Európskej únii! (foto)

Developerská spoločnosť JTRE predstavila víťazný návrh medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na koncepčný návrh dotvorenia štvrte Eurovea City v Bratislave novými výškovými budovami.

Za víťazným návrhom doplnenia panorámy hlavného mesta a jeho downtownu dvoma mrakodrapmi stojí holandské štúdio KCAP. Porota ho vybrala spomedzi piatich ateliérov. Výsledky súťaže predstavili v piatok na tlačovej konferencii. Štíhla výšková dominanta by pritom bola druhou najvyššou budovou v EÚ.

Medzinárodná súťaž mala podľa developera overiť, ako budú v panoráme Bratislavy pôsobiť nové mrakodrapy s uvažovanou výškou 180 a 260 metrov. Maximálna výška budov bola dlho na úrovni 115 metrov. „Už Eurovea Tower (168 metrov, pozn. TASR) ukázala, že rozbitie panorámy je správne. A súťaž ukázala, že z hľadiska urbanistických, umeleckých a ďalších princípov dotvorenie ďalšími dvoma budovami, nie jednou, je správny postup,“ uviedol pre TASR výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Víťazný návrh architektonickej súťaže bol podľa poroty ocenený pre svoju inovatívnu koncepciu, estetickú hodnotu a udržateľné riešenie. Vyzdvihla jeho schopnosť harmonicky zapadnúť do mestského prostredia a zároveň priniesť moderné a funkčné prvky obohacujúce mestskú krajinu. Výškové budovy sa podľa nej zároveň výrazne premietnu do horizontu hlavného mesta, čím posilnia vizuálnu identitu Bratislavy. Veže sú prepojené preskleným prízemným átriom s občianskou vybavenosťou, ktoré projekt integruje so zeleňou krajinných úprav inšpirovaných formami a meandrami toku Dunaja. Počíta sa aj s vytvorením parku s rozlohou 7300 štvorcových metrov.

„Víťazný návrh prináša dve veľmi príjemné výškové budovy. Architektonické poňatie je veľmi triezve a okrem samotnej svojej výšky sa nesnaží zaujať ničím opulentným. Tie domy akoby tam patrili,“ poznamenal Pelikán.

Členom odbornej poroty, ktorej ateliéry svoje návrhy predstavili ešte v októbri, bol aj hlavný architekt Bratislavy Juraj Šujan. Úroveň všetkých súťažných návrhov bola podľa neho veľmi vysoká a každý priniesol mnoho podnetov, každý z nich špecificky v inom kritériu. Podľa vlastných slov sa pri výbere zameral najmä na pôsobenie navrhovaných hmôt v panoramatických vzťahoch, podiel vybavenosti a prínos riešenia verejného priestoru pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Všetky veľké projekty potrebujú čas na prípravu

„Z hľadiska pôsobenia v doteraz monotónnej siluete novej štvrte bola pre mňa zásadná štíhlosť a elegantnosť hmôt, ich vzájomné spolupôsobenie a gradačný účinok v klastri výškových budov. Víťazný návrh mi v tomto hodnotení vyšiel ako najlepší,“ skonštatoval Šujan.

Developer pripomenul, že všetky veľké projekty potrebujú čas na prípravu, povoľovací proces aj samotnú realizáciu. Po vyhlásení výsledkov súťaže bude komunikovať s víťazným ateliérom, hľadať formy spolupráce a postupne projekt „spodrobňovať“ tak, aby sa dostal do ekonomicko-realizovateľnej verzie čo najskôr. Súčasťou prác bude aj povoľovací proces, teda územné rozhodnutie a stavebné povolenie.