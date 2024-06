Stavebníctvo bude v tomto roku podľa analytikov pravdepodobne zápasiť s nižším dopytom

Foto: pixabay.com/jarmoluk

Stavebníctvo bude v tomto roku pravdepodobne zápasiť s nižším dopytom, a to v oboch svojich segmentoch. Výstavbu budov budú brzdiť stále vysoké úroky a klesajúca investičná aktivita v ekonomike, a to aj napriek tomu, že trh bývaním už svoje dno najskôr našiel. Výstavba infraštruktúry sa bude musieť vyrovnať s prechodným obdobím, keď sa ukončia viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy môže pritom brzdiť nový politický cyklus. Skúsenosti z minulosti naznačujú, že s nástupom novej vlády často dochádza aj k prehodnocovaniu priorít, čo dočasne spomaľuje aj nábeh nových verejných projektov výstavby infraštruktúry,“ priblížil.Na druhej strane, v porovnaní s rokom 2016 (predchádzajúci prechod medzi rozpočtovacími obdobiami) by podľa neho pokles mohol byť predsa len o niečo miernejší, a to vďaka fázovaniu projektov. „Časť projektov tak bude financovaná z dvoch rozpočtovacích období a stavebné práce by tu mali plynulo pokračovať aj v tomto roku,“ dodal Koršňák.

„Tento rok podľa nášho názoru vývoju novej výstavby budov vo výraznej miere pomohli najmä zlepšujúce sa domáce ekonomické parametre (kúpna sila obyvateľstva, pokles inflácie, silný trh práce) a očakávaný výhľad developerov a stavebných producentov pre pokles úrokových sadzieb úverov na bývanie, kde sa pozornosť zameriava na jeseň tohto roka. Vtedy by podľa väčšinového názoru predsa len mal byť znateľný pokles referenčných úrokových sadzieb ECB aj na domácom trhu,“ doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.Kľúčová nová výstavba by preto podľa analytika 365.banky mala v raste pokračovať aj vo zvyšku stavebnej sezóny, aj keď rast nebude úplne lineárny vzhľadom na povahu jednotlivých projektov.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/bridgesward

„V rámci opravy a údržby a inžinierskych stavieb boli hlavným stimulom aj vládne zákazky, ktoré by mali pokračovať v priebehu celej sezóny. Celkovo hodnotíme údaje ako uspokojivé, aj keď medziročné porovnanie za celý štvrťrok je naďalej slabšie. Zlepšenie za súhrnné štatistiky by sme však mohli vidieť už relatívne skoro po lete, keď by okrem ekonomických faktorov mala začať pomáhať aj štatistická báza (nižšie údaje v čase druhej polovice minulého roka),“ uzavrel Boháček.ŠÚ SR informoval, že objem stavebných prác v apríli 2024 dosiahol takmer 583 miliónov eur a medziročne vzrástol o 9 %. Odvetvie stavebníctva tak začalo opäť rásť po štyroch mesiacoch medziročných prepadov, prvýkrát v tomto roku. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa stavebná produkcia medzimesačne zvýšila o 7,8 %.