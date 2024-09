Štátna pošta rozpredáva majetky: Do ponuky sa dostal aj tento megakomplex za milióny eur! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (19) Komplex budov na bratislavskej Tomášikovej ulici, ktoré ponúka Slovenská pošta na predaj. Foto: Slovenská pošta

Slovenská pošta predáva svoj areál na Tomášikovej ulici v Bratislave. Tvrdí, že tento predaj jej umožní modernizovať priestory, zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov a usporiť finančné prostriedky. Komplex budov postavených v roku 1973 je v nevyhovujúcom stave a ročne si vyžiada len na prevádzku a opravy viac ako jeden milión eur.

Technické riešenie priestorov podľa Slovenskej pošty nespĺňa štandardy moderných logistických procesov, ktoré priniesla postupná zmena požiadaviek klientov. „Predaj areálu pošte nielen výrazne zníži náklady, zároveň presunom pracovísk do iných objektov pošty prinesie zamestnancom lepšie pracovné podmienky,“ informovala vo štvrtok Slovenská pošta.

Slovenská pošta sa rozhodla pristúpiť k predaju svojho areálu na Tomášikovej 54. Znalecký posudok určil minimálnu ponukovú kúpnu cenu na 15,6 milióna eur vrátane DPH. Podmienky súťaže sú verejne dostupné na webe Slovenskej pošty.

Dôvody predaja sú podľa štátnej spoločnosti zjavné. „Slovenská pošta čelí narastajúcim nákladom spojeným s prevádzkou a údržbou budov na Tomášikovej 54 v Bratislave. Celkové prevádzkové náklady na areál sa v roku 2023 vyšplhali na viac ako jeden milión eur. Sumu viac ako 600 000 eur z toho tvorili náklady na energie,“ informuje pošta.

Údržba budov a ich opravy si vyžiadali investíciu vo výške takmer 400 000 eur. Dôvodom je podľa spoločnosti nielen rast cien energií a nákladov na údržbu, ale aj nevyhovujúci stav areálu, ktorý od svojho dokončenia pred 40 rokmi neprešiel žiadnou zásadnou rekonštrukciou.

Mal by sa štát zbavovať takéhoto nepotrebného majetku? Áno Nie Odoslať odpoveď

Areál postavený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia podľa pošty dlhodobo nespĺňa štandardy moderného spracovania poštových zásielok. Umiestnenie jednej z nosných triediacich liniek na druhom nadzemnom podlaží závažne narúša chod strediska, pretože enormne zaťažuje výťahy. Tými sa denne presúva 400 ton zásielok. Nevyhnutným štandardom logistických procesov 21. storočia je ich umiestnenie v prízemných halách, ktoré umožňuje jednoduchý prístup pre automobily a s tým súvisiacu nakládku a vykládku.

„Nevyhovujúce je zlé technické usporiadanie nehnuteľností. Roztrieštené rozmiestnenie jednotlivých pracovísk zároveň vytvára úzke prevádzkové hrdlá, čo vedie k časovým stratám. Náklady na modernizáciu objektov vrátane rekonštrukcie vnútorných priestorov by boli vynaložené neefektívne, pretože preinvestovať by sa muselo niekoľko desiatok miliónov eur,“ upozorňuje pošta.

Zobraziť galériu (19) Komplex budov na bratislavskej Tomášikovej ulici, ktoré ponúka Slovenská pošta na predaj. Foto: Slovenská pošta

Budovy neboli dimenzované na množstvo zásielok, ktoré sa v súčasnosti na pracoviskách triedia a nepočítalo sa ani so zmenami, ktoré modernizácia logistických služieb prinesie. Poloha areálu v rušnej časti mesta zároveň spôsobuje časové straty pri preprave zásielok na jednotlivé spracovateľské centrá. Náklady na modernizáciu objektov, obnovu rozvodov vody, tepla a elektriny vrátane rekonštrukcie vnútorných priestorov by podľa spoločnosti dosiahli niekoľko desiatok miliónov eur a nepredstavovali by efektívne vynaložené prostriedky. Pošta v posledných mesiacoch zároveň musela riešiť akútne problémy s kúrením, aby mohla zabezpečiť plynulý chod prevádzok aj počas zimných mesiacov.

Všetky tri pracoviská, ktoré sa na Tomášikovej 54 momentálne nachádzajú, ako aj ich činnosti budú fungovať aj naďalej. „Hlavné spracovateľské stredisko, medzinárodné výmenné stredisko medzinárodnej pošty ako aj Pošta 3 patria medzi kľúčové pracoviská Slovenskej pošty. Preto budú v plnej miere zachované, rovnako ako aj pracovné miesta, ktoré sú na ne naviazané,“ hovorí Vladislav Kupka, generálny riaditeľ slovenskej pošty. K presunu jednotlivých pracovísk bude dochádzať postupne a plynule bez narušenia komfortu klientov.

„Aktuálne vyhodnocujeme viacero alternatív riešení, keďže disponujeme niekoľkými vlastnými lokalitami vhodnými pre tieto činnosti a chceme hospodárne využiť ich voľné kapacity,“ dodáva Kupka. Vzhľadom na predpokladanú dĺžku predaja areálu a plynulý prechod činností plánuje pošta realokovať všetky činnosti z areálu do iných svojich priestorov do dvoch rokov.