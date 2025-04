Štát naplno rozbieha nájomné bývanie: Takto sa dá dostať k zvýhodnenému bytu!

FOTO Zobraziť galériu (8) Na snímke interiér obývacieho priestoru s kuchyňou v trojizbovom byte počas tlačovej konferencie k odovzdávaniu prvých bytov do systému štátom podporovaného nájomného bývania v Ovocných sadoch na Ivanskej ceste v utorok 11. marca 2025 v Bratislave. Foto: TASR

Systém štátom podporovaného nájomného bývania sa na Slovensku naplno rozbieha. Predstavené boli už prvé projekty, prostredníctvom ktorých štát pre záujemcov ponúka byty na prenájom za zvýhodnených podmienok. Okrem tohto nového systému mestských nájomných bytov však už v praxi fungujú aj obecné nájomné byty. Aký je medzi nimi rozdiel a ako sa môžu záujemcovia k bytom dostať, priblížil minister dopravy Jozef Ráž.

Pekné, kvalitné a cenovo dostupné nájomné bývanie – takýto slogan si rezort dopravy zvolil pri štarte nového systému štátom podporovaného nájomného bývania. Ministerstvo postupne predstavilo aj prvé projekty, ktoré by takéto byty záujemcom už čoskoro mali priniesť. Tých je už teraz zaregistrovaných viac ako 5-tisíc.

Ministerstvo dopravy podporuje výstavbu nájomných bytov dvomi spôsobmi. V prvom prípade ide o už dobre známe obecné nájomný byty, ktoré môžu mestá a obce stavať na základe vlastného rozhodnutia. Štát ich podporuje zvýhodnenými úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania a aj formou priamej dotácie z ministerstva dopravy. Záujemcovia o tieto byty musia byť zapísaní v obecnom poradovníku a pravidlá si určujú samotné obce. Tie určujú aj výšku regulovaného nájomného.

Podľa ministra dopravy sú pritom na Slovensku už obce, kde sú takýchto bytov stovky, no napríklad v Bratislave je ich zúfalo málo. „Za minulý rok sme po celej krajine odovzdali až 844 nájomných bytov a aktuálne máme rozostavaných a neskolaudovaných, respektíve zazmluvnených ďalších 1500,“ priblížil v zverejnenom videu Jozef Ráž.

Ako funguje nový systém podpory?

Druhá forma podpory sú štátom dotované byty, o ktorých sa v posledných týždňoch veľa hovorí. Môžu ich postaviť alebo odkúpiť veľkí investori, ktorí ich za stanovených podmienok ponúkajú záujemcom. Tí sa musia registrovať na štátom zriadenom webe najomnebyvanie.info a čakať, či sa k novému bytu dostanú. Na tejto stránke sú zverejnené aj všetky konkrétne informácie o nájomnom bývaní.

Ako vyzerajú prvé byty zo systému štátom podporovaného nájomného bývania, si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (8) Na snímke interiér kúpeľne v dvojizbovom byte počas tlačovej konferencie k odovzdávaniu prvých bytov do systému štátom podporovaného nájomného bývania v Ovocných sadoch na Ivanskej ceste v utorok 11. marca 2025 v Bratislave. Foto: TASR

Pozor na splnenie podmienok

Minister dopravy však upozorňuje, že záujemcovia o takéto zvýhodnené bývanie musia splniť viacero podmienok. Ide hlavne o:

čistý trestný register,

maximálny a minimálny príjem,

neexistencia dlhu na daniach a poistení,

záujemca nemôže byť v exekúcii,

znevýhodňujúce je aj vlastníctvo nehnuteľnosti v danom okrese.

Aktuálne je v tomto systéme podľa ministra dopravy zaregistrovaných viac ako 5000 záujemcov a obaja investori podľa jeho slov sľúbili, že dodajú do tohto systému čím skôr po 500 bytov. Prvých 68 bytov pre nových nájomníkov bolo už odovzdaných v Bratislave. Minister dopravy zároveň dodáva, že prispievať na tieto byty môžu aj zamestnávatelia, a to mesačne sumou až do výšky 4 eurá na meter štvorcový bytu. „To znamená, že pri dvojizbovom byte s 50 metrami štvorcovými to môže byť až 200 eur,“ približuje Ráž.

Príspevky zamestnávateľov na tieto nájomné byty sú pritom daňovo a odvodovo oslobodené. Až 30 percent z týchto nových bytov je pritom prioritne rezervovaných pre zamestnancov štátu a verejnej správy. Aj v prípade týchto štátom podporovaných nájomných bytoch je nájomné regulované a podľa slov ministra dopravy „možno o trochu nižšie“ ako v súkromných prenájmoch. Ešte viac zvýhodniť ho však vie spomínaný príspevok zamestnávateľa.