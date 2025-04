Spoluvlastník Esetu chystá veľký developerský projekt: Bratislavské Rusovce sa majú rozrásť o novú štvrť za desiatky miliónov! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (4) Vizualizácia projektu Rusovce Sever. Foto: enviroportal.sk/Residence FK

Spoločnosť, za ktorou stojí jeden z vlastníkov softvérovej spoločnosti Eset Peter Paško, ukázala svoje developerské plány v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Chystá sa tam postaviť novú štvrť s desiatkami rodinných domov, niekoľkými bytmi a občianskou vybavenosťou.

Stále populárnejšia bratislavská mestská časť Rusovce, ktorej počet obyvateľov sa za posledné dve dekády zdvojnásobil, by sa mala rozrásť o ďalšiu štvrť. Postaviť ju chce spoločnosť Residence FK jedného zo spoluvlastníkov softvérovej spoločnosti Eset Petra Pašku. Zámer celého projektu s predpokladanými nákladmi v desiatkach miliónov eur predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

„Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie rodinných domov (objektov individuálnej bytovej výstavby) a polyfunkčných objektov (objektov so zmiešanou funkciou – občianska vybavenosť a bývanie) vrátane riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry a plôch zelene,“ uvádza sa v dokumentácii k posudzovaniu.

Čo sa má teda v Rusovciach vybudovať? Projekt s názvom Rusovce Sever počíta na celkovej výmere riešeného územia takmer 100-tisíc metrov štvorcových s výstavbou 47 rodinných domov. Minimálna výmera pozemku pre jeden dom je stanovená na 600 metrov štvorcových, pričom budovať sa plánuje 5 typov rodinných domov.

Štyri z piatich typov sú navrhované ako dvojpodlažné s garážou, jeden ako dvojdom s parkovacími státiami. „Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza denná časť rodinného domu, nočná časť domu sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží,“ píše sa v materiáli. Projekt navyše zahŕňa aj ďalších desať stavebných pozemkov pre projekty individuálnej bytovej výstavby, teda desať ďalších rodinných domov, ktoré si majú vybudovať vlastníci pozemkov sami.

Investor plánuje na riešenom území postaviť aj 10 polyfunkčných objektov s bytmi a občianskou vybavenosťou. Malo by ísť o dvojpodlažné stavby, pričom na druhých podlažiach by sa mali nachádzať dvojizbové byty s výmerou do 60 metrov štvorcových a trojizbové byty s výmerou od 60 do 90 metrov štvorcových.

Projekt počíta tiež s vybudovaním celkovo 317 parkovacích miest. Väčšinu z nich, 177 parkovacích miest, by mali tvoriť parkovacie státia pre rodinné domy. Ďalších 93 parkovacích miest by malo prislúchať pre polyfunkčné budovy a zvyšných 47 parkovacích miest je určených pre návštevy a zamestnancov budúcej občianskej vybavenosti.

Celkové náklady na realizáciu projektu investor ešte nemá vyčíslené. Tvrdí, že budú stanovené po vyhotovení výkazu výmer, resp. položkovitého rozpočtu jednotlivých stavebných materiálov, konštrukcií, dodávateľských prác a činností v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Orientačne však v tomto štádiu počíta s predpokladanými nákladmi na projekt na úrovni približne 40 miliónov eur.

Celý projekt by sa mal podľa zverejneného dokumentu začať stavať ešte v roku 2025. Výstavba by mala trvať 2 roky a hotový by tak mohol byť v roku 2027.