Prístup k údajom katastra sa mení: Po novom bude povinná registrácia a vyššia ochrana dát

Na prístup k údajom katastra nehnuteľností prostredníctvom katastrálnych portálov má byť v budúcnosti potrebná povinná bezplatná registrácia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o katastri nehnuteľností, ktorý do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.
Dôvodom tejto zmeny je podľa úradu plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi, zabezpečenie ochrany osobných údajov osôb evidovaných v katastri, ako aj zabránenie zneužívaniu údajov katastra. Údaje z tejto registrácie budú môcť použiť aj orgány činné v trestnom konaní. Cieľom predloženej novely je zohľadniť skúsenosti z aplikačnej praxe.
Skutočnosť, že určitý register alebo údaj je označený ako „verejný“ podľa ÚGKK neznamená, že k nemu má neobmedzený a nekontrolovaný prístup každá osoba bez identifikácie. „Princíp, že ´verejný neznamená anonymný´, je významný z hľadiska ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a zodpovedného nakladania s verejnými zdrojmi údajov. Prístup k verejným údajom musí byť realizovaný tak, aby bolo možné spätne overiť, kto údaje získal a v akom rozsahu – osobitne v prípadoch, ak ide o údaje osobné,“ zdôraznil úrad v dôvodovej správe.
Navrhované ustanovenie podľa predkladateľa reaguje aj na rastúce riziká spojené so zneužívaním elektronických služieb verejnej správy, osobitne pri masovom alebo automatizovanom vyťažovaní údajov z informačných systémov katastra nehnuteľností. „V praxi dochádza k situáciám, keď sú verejne dostupné údaje získavané neoprávnene, vo veľkom rozsahu, prípadne s obchádzaním pravidiel prístupu, čo môže ohroziť integritu systému, dostupnosť služieb pre bežných používateľov, ako aj bezpečnosť osobných údajov,“ vysvetlil ÚGKK. Úrad má získať oprávnenie zasiahnuť proti takémuto konaniu napríklad obmedzením prístupu z podozrivých IP adries, blokovaním automatizovaných robotov, zavedením rýchlostných limitov dotazov alebo inými primeranými technickými zásahmi.
Návrh novely tiež precizuje a dopĺňa právnu úpravu katastrálnych konaní. Zjednodušuje sa návrh na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe, podrobnejšie sa upravuje konanie o zázname, pričom sa zavádza možnosť vykonania iba čiastočného záznamu. Skracuje sa aj lehota na vykonanie záznamu na základe rozhodnutia súdu o zriadení zabezpečovacieho opatrenia. Rovnako sa precizuje právna úprava konania o poznámke, bližšie sa upravuje prešetrovanie údajov katastra a ustanovuje sa lehota na toto prešetrenie.
Návrh tiež stanovuje novú skutkovú podstatu priestupku, ako aj porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra. Zároveň sa zavádzajú niektoré nové správne poplatky.
Väčšina novely má byť účinná od 1. júla 2026 okrem časti zmien v správnych poplatkoch s navrhovanou účinnosťou od 1. júla 2027.