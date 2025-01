Premiér: Na Slovensku chýbajú nájomné byty, ich dostupnosť pre občanov zabezpečí štát

Foto: TASR

Na Slovensku nie je vytvorený sektor nájomného bývania a až 90 percent bytov je v súkromnom vlastníctve. Zvýšenie dostupnosti nájomného bývania je pritom v súčasnosti jednou z hlavných priorít vlády. Uviedol to vo štvrtok predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý v tejto súvislosti upriamil pozornosť na dôležitosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). Vďaka podpore štátu tak budú mať obyvatelia podľa premiéra možnosť dostať sa k stabilnému a dostupnému bývaniu.

Premiér zdôraznil, že v rámci tohto systému nejde o sociálne byty, ale o štandardné nájomné bývanie v priemernej kvalite. „Nie sú to sociálne byty určené pre ľudí, ktorí sú povedzme úplne na dne so svojimi príjmami. To sú štandardné nájomné byty. Len budú mať výhody, že budú mať tieto byty regulované nájomné,“ povedal Fico.

Profitovať z rozvoja štátom podporovaného nájomného bývania by mali pritom všetky zainteresované strany, a to obyvatelia, obce a mestá a taktiež podnikateľský sektor sprostredkujúci výstavbu. Výstavba nájomného bývania bude podľa premiéra príležitosťou pre súkromné slovenské firmy v oblasti stavebníctva. Finančné náklady štátu by mali byť pritom podľa jeho slov minimálne. Všetky zdroje, ktoré štát do rozvoja nájomného bývania investuje, budú plynúť do správy AŠPNB.

Agentúra by mala spustiť register, do ktorého sa budú záujemcovia o nájomné byty zapisovať

Predseda vlády zároveň pripomenul, že agentúra by mala od 1. februára spustiť register, do ktorého sa budú záujemcovia o tieto nájomné byty zapisovať. Taktiež poďakoval za nápad rozvoja štátom podporovaného nájomného bývania predchádzajúcej vláde, ktorá priniesla túto myšlienku počas jej pôsobenia.

Na problematickú situáciu s nájomným bývaním na Slovensku upozornil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma. Nájomné bývanie podľa neho na Slovensku chýba a zvýšenie jeho dostupnosti je jedným z hlavných cieľov rezortu dopravy, ako aj prioritou súčasnej vlády.