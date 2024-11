Predaje bytov v bratislavských novostavbách medziročne stúpli o vyše trojnásobok

Foto: pexels.com/Sharath G.

Predaje bytov v bratislavských novostavbách medziročne narástli o viac ako trojnásobok. V treťom štvrťroku 2024 sa podľa dát z verejných zdrojov predalo 485 bytov a apartmánov v novostavbách. Vyplýva to z dát spoločnosti BuiltMind, ktorá analyzovala aktuálny stav rezidenčného trhu v Bratislave.

„Rezidenčný trh v Bratislave v treťom kvartáli 2024 ďalej rástol a nedošlo tak ani k tradičnému letnému spomaleniu. Verejný dopyt po novostavbách narástol voči prvému kvartálu o 50 %. S predajmi však nerástla aj ponuka dostupných jednotiek, ktorá sa voči druhému kvartálu prepadla na úroveň 3194 jednotiek, čo je o viac ako 400 jednotiek menej ako v druhom kvartáli roka 2024,“ uviedol generálny riaditeľ BuiltMind Martin Decký.

Predaje v Bratislave rástli štvrtý kvartál po sebe. Svoje minimum dosiahli v treťom štvrťroku 2023, a to na úrovni 146 verejných predajov. Podľa Tomáša Némethyho z konzultantskej spoločnosti Cushman & Wakefield Slovensko, ktorá na analýze spolupracovala, predaje v rezidenčných projektoch sa zrýchľujú spolu s postupným poklesom úrokových sadzieb na hypotékach. „Aj keď pri pohľade na nominálne ceny trh s novostavbami neprešiel zásadnou korekciou, po zohľadnení inflácie posledných troch rokov sú byty výrazne lacnejšie ako na začiatku roku 2023, čo ich robí atraktívnejšie pre potenciálnych kupujúcich a bude viesť k postupnému oživeniu dopytu,“ uviedol Némethy.

Realitní odborníci očakávajú, že po miernom medzikvartálnom poklese ponukových cien budú ceny v najbližšom období stúpať. „Očakávame, že bratislavský trh bude z hľadiska počtu predaných jednotiek ďalej rásť, a to výraznejšie v závere roka 2024 aj z dôvodu plánovaného zvýšenia DPH od 1. januára 2025, a to smerom nad hodnotu 5500 eur za štvorcový meter v priebehu roka 2025. Spolu s cenou však budú rásť aj počty predaných jednotiek, a to smerom k približne 700 predaným jednotkám za kvartál,“ doplnil Decký.