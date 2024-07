Predaj domov v USA cudzincom klesol na najnižšiu úroveň za viac než desaťročie

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Nik Guiney

Predaj domov v USA zahraničným záujemcom klesol za 12 mesiacov do konca marca na najnižšiu úroveň za viac než desaťročie. Cudzincov odrádzali rovnaké prekážky na realitnom trhu, akým čelia aj Američania, okrem toho však ich záujem ovplyvnil aj silný dolár.

Číňania, Kanaďania a ďalší záujemcovia zo zahraničia kúpili v USA v období od apríla 2023 do konca marca tohto roka 54 300 pôvodne obývaných domov, uviedla koncom týždňa v najnovšej správe Národná asociácia realitných maklérov (NAR). V porovnaní s predchádzajúcim 12-mesačným obdobím to znamená pokles o 36 % a zároveň najnižší počet od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2009.

Celková hodnota predaných domov dosiahla za sledované obdobie 42 miliárd USD (38,57 miliardy eur). To je o 21,2 % menej než za 12 mesiacov do konca marca 2023.

„Zahraniční kupci čelia rovnakým komplikáciám na realitnom trhu ako domáci – nedostatočnej ponuke či vyšším úrokovým sadzbám hypoték,“ povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. „Okrem toho však mnohých zahraničných záujemcov odrádza silnejší dolár,“ dodal.

Americký trh s bývaním klesá od roku 2022

Americký trh s bývaním klesá od roku 2022, keď po skončení pandémie nového koronavírusu začali výrazne rásť úroky na hypotékach. Predaj starších domov klesol v minulom roku takmer na 30-ročné minimum po tom, ako úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie vzrástli až na 7,79 %. To bola najvyššia úroveň úrokových sadzieb 30-ročných hypoték za 23 rokov.

Aj po ich znížení sa však väčšinou držali okolo 7-percentnej úrovne, ktorá limitovala kúpnu silu záujemcov. Navyše, počet domov v ponuke sa dlhodobo drží v blízkosti historického minima, aj keď sa v posledných mesiacoch situácia mierne zlepšila. Ceny domov tak pokračujú na vysokej úrovni.

Cudzincom sa k týmto faktorom pridalo aj posilnenie kurzu americkej meny. „Na jednej strane silný dolár zlacňuje Američanom cesty do zahraničia, na druhej strane však zahraničným záujemcom predražuje nehnuteľnosti v USA,“ povedal Yun. „Nie je tak prekvapením, že počet cudzincov kupujúcich domy v Spojených štátoch klesá,“ dodal.

Veľkou mierou na kúpe domov sa podieľali Číňania

Rekord, čo sa týka kúpy existujúcich domov v USA zo strany zahraničných záujemcov, padol v 12-mesačnom období od apríla 2016 do konca marca 2017. Vtedy kúpili cudzinci podľa NAR v USA 284 500 domov, pričom veľkou mierou sa na tom podieľali Číňania.

Za 12 mesiacov do konca marca tohto roka sa na kúpe nehnuteľností podieľali najmä Kanaďania, nasledovaní Mexičanmi a Číňanmi. Na celkovom počte predaných domov v USA sa Kanaďania podieľali 13 %, Číňania, ako aj Mexičania 11 %.

Z jednotlivých amerických štátov cudzincov najviac lákala Florida. Tam sa z celkového počtu domov kúpených zahraničnými záujemcami v USA predalo 20 % nehnuteľností. Nasledovali Texas (13 %), Kalifornia (11 %) a Arizona, kde bolo zhruba 5 % z celkového počtu domov v USA predaných cudzincom. Hneď za Arizonou nasledovali so 4 % Georgia, New Jersey, New York a Severná Karolína.