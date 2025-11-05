Nový register užívacích vzťahov k pozemkom zjednoduší priamu podporu farmárom: Prezident podpísal zákon

Nový register by mal zjednodušiť konania o priamych poľnohospodárskych podporách. Vyplýva to z nového zákona o registri užívacích vzťahov k pozemkom, ktorý v stredu podpísal prezident SR. Zákon bude účinný až od roku 2028 z dôvodu technickej prípravy, implementácie a testovania, ako aj z dôvodu financovania registra.
Výpis z registra bude podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR slúžiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) ako podklad pri administrovaní žiadostí o jednotnú platbu na plochu na výmeru žiadateľmi obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, ktorá je vedená v LPIS (Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov), hoci samotný register vychádza z informácií o pozemkoch vedených v katastri nehnuteľností.
„Cieľom návrhu zákona je vytvoriť register užívacích vzťahov k pozemkom, ktorý významnou mierou prispeje k prehľadnosti užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde a výrazne zjednoduší proces v konaní o priamych podporách,“ spresnil agrorezort.
Register bude obsahovať údaje o užívacích vzťahoch k pozemkom slúžiacim na poľnohospodárske účely s cieľom zabezpečiť relevantný podklad pre vyplácanie priamych podpôr. Do registra sa nebudú zapisovať údaje o užívaní lesných pozemkov, ak tieto pozemky neslúžia poľnohospodárskej výrobe.
„Takisto návrhom zákona nebudú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, ktoré upravujú povinnosti evidovania pozemkov na iné účely, napríklad zákon o lesoch alebo katastrálny zákon. Na účely návrhu zákona sa za užívateľa považuje osoba, ktorá pozemok skutočne užíva,“ zdôraznilo ministerstvo pôdohospodárstva.
Zákon upravuje zriadenie registra, jeho obsahové časti, údaje o užívateľovi, údaje o pozemku a údaje o užívacom práve k pozemku, ktoré sa budú zapisovať do registra. Upravuje tiež verejný charakter a hodnovernosť údajov registra, údaje o obvyklej výške nájomného, ktoré budú súčasťou registra, konanie o zápise údajov do registra, pôsobnosť orgánov štátnej správy, ako aj priestupky a sankcie za porušenie vymedzených povinností.
Hlava štátu zároveň podpísala aj novelu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.